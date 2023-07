João Gomes usa inteligência artificial para cantar com Luiz Gonzaga

João Gomes emocionou o público de uma festa junina em São Paulo (SP), no último domingo (9), ao promover um encontro icônico com ninguém menos que Luiz Gonzaga, falecido há mais de 30 anos. O reencontro da dupla só pode ser facilitado graças à inteligência artificial.

Eles cantaram juntos a música “Eu Tenho a Senha”. Foram utilizados cerca de 80 minutos de amostras de voz isoladas do Rei do Baião, retiradas de quase cem músicas do seu repertório, para construir a voz de Luiz Gonzaga na performance de João Gomes.