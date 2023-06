Ao lado da namorada Ary Mirelle, João Gomes recebe Maisa Silva no camarim

Maisa Silva marcou presença no show de João Gomes no Carvalheira na Fogueira, em Sairé, Pernambuco, no último sábado, 24. A atriz, que já foi crush do cantor, foi ao camarim de João e comemou a chegada do seu primeiro filho.

VEJA MAIS

Maisa acariciou a barriguinha de gravidez da companheira dele, Ary Mirelle, que está grávida do namorado. Ela e João estão juntos desde de dezembro de 2022.

"A gente veio ver a atração principal da noite, nossa princesa Ary e o bebê", disse Maisa, focando na barriguinha de Ary. Em seguida, ela brincou de acariciar a barriga do cantor, que tomou uma cachaça nos bastidores.