Mãe de João Gomes teria surtado com gravidez de Ary Mirelle, afirma colunista

Segundo o colunista Erlan Barros, o clima na família do cantor João Gomes não é dos melhores e o motivo seria o anúncio da gravidez de Ary Mirelle, namorada do cantor, feito pelo casal há dois dias. Mesmo com o post otimista publicado por Kátia Gomes, mãe do astro do piseiro, ela teria reagido de forma negativa ao saber da notícia pelas redes sociais.

Erlan relata que Kátia teve um surto ao tomar conhecimento do fato. O colunista também menciona que a mãe teria chegado ao ponto de quebrar seu próprio telefone.

Kátia Gomes deixou claro anteriormente que não aprova o relacionamento de seu filho com Ary. Durante o período em que os dois estavam separados, ela fez declarações públicas criticando a moça, referindo-se a ela como imatura e preguiçosa. A exposição levou João a defender publicamente sua então ex-namorada.

A despeito dos rumores, Kátia Gomes expressou sua alegria em se tornar avó nas redes sociais. Em um Storie, ela escreveu: "Renasci quando soube que serei avó. Ganhei um novo significado para a vida. Parabéns, meu filho, parabéns, Ary". Emocionada e com lágrimas nos olhos, ela acrescentou: "Quero estar presente em cada passo seu e oferecer-lhe minha força para brincar e segurar sua mão em todas as jornadas da vida".