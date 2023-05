'Eu tô apaixonado, galerinha', se declara João Gomes após reatar namoro

Se Ary Mirelle já tinha falado sobre a felicidade de reatar o namoro com João Gomes, foi a vez do cantor se declarar. Nas suas redes sociais, ele postou imagens do show que realizou neste domingo, 21, em São Paulo.

“Eu tô apaixonado, galerinha… ❤️❤️❤️❤️❤️”, avisou João Gomes.

No mesmo evento, mas durante sua apresentação ao lado de Geraldo Azevedo e Chico César, o cantor levou a amada para o palco e ao som da canção Dona da Minha Cabeça, ele dançou com Ary e trocou abraços e beijos com a plateia como testemunha.

O casal se reconciliou há 10 dias após várias polêmicas familiares envolvendo a relação.

O cantor compartilhou um storie, de um momento a sós do casal e na legenda escreveu: “Essa menina alivia todos os meus anseios. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim… Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”.