Nome do segundo filho de Rihanna e A$AP Rocky é revelado; confira

O nome do segundo filho de Rihanna, 35, e A$AP Rocky, 34, finalmente foi revelado! O caçula e irmão de RZA Athelson, nasceu no dia 01 de agosto, no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site ‘The Blast’, que teve acesso exclusivo à cópia da certidão de nascimento do bebê, o casal decidiu manter a tradição e nomeou a criança de Riot Rose Mayers. O nome se refere à música de A$AP Rocky com Pharrell Williams, 'RIOT (Rowdy Pipe'n)'.

O primogênito da família, RZA Athelson, recebeu o nome em homenagem ao produtor e rapper RZA, líder do Wu-Tang Clan, grupo de hip-hop americano.

Ainda de acordo com a publicação, Rihanna teve o parto feito por uma das obstetras mais renomadas entre as celebridades: Thais Aliabadi. A obstetra-ginecologista fez o parto dos filhos de Khloe Kardashian, Kylie Jenner e do ator Al Pacino, 83, com a ex-namorada Noor Alfallah, 29.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)