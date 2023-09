Após perder o voo, Regina Casé chega em Alter do Chão e se declara: 'Eu amo o Tapajós'

Após uma verdadeira "saga" para conseguir chegar o destino final, Regina Casé finalmente conseguiu desembarcar no Pará e se declarou para Alter do Chão, em Santarém, na tarde desta quinta-feira (7). Nos stories do Instagram, a artista mostrou a beleza natural do lugar e disse até ter esquecido os "perrengues" que passou horas antes após perder um voo.

"Agora vou esquecer todo e qualquer perregue. Cheguei em um dos lugares que eu mais amo no mundo. Olha esse rio, olha a cor água, a cor da areia. Eu amo o Tapajós. É um amor mesmo. Amo voltar pra cá. Vou esquecer todos os perregues. Não acredito que eu cheguei! Que delícia!", disse, mostrando uma linda paisagem.

Problemas com o voo

Horas antes, Regina Casé havia usado as redes sociais para reclamar sobre o problema que teve ao tentar viajar para Santarém. A apresentadora estava com a família viajando do Rio de Janeiro, com destino ao município paraense, quando, durante uma conexão em Brasília (DF), teve um problema com um voo. Ela informou que o avião saiu antes do previsto. A atriz estava acompanhada do marido, Estevão Ciavatta, do filho Roque, de 10 anos, e dos sogros.

A artista detalhou que primeiro voo, partindo do Rio, atrasou e, ao chegarem no Aeroporto Internacional Presidente Jucelino Kubitschek, na capital federal, o outro avião com destino a Santarém teria partido antes do previsto. Regina Casé reclamou que não houve informações e por parte da empresa.

“Estou aqui entregue às baratas, não tem ninguém, a gente está andando horas que nem um zumbi, perdido, de um lado para o outro. Estou com uma criança de 10 anos, duas pessoas idosas com bem mais de 80 anos, uma pessoa que é deficiente física que vocês conhecem bem, meu marido, com dificuldade de locomoção”.

Após um tempo no aeroporto, a atriz e os familiares receberam um voucher para se hospedar em um hotel até conseguirem embarcar de novo. Ela ficou em um estabelecimento localizado no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal.

“Depois de muita luta, estamos aqui, chegando no hotel, num táxi que deram pra gente, olha que loucura. Eu estaria agora em um barco em Santarém, já dentro da água, e olha onde eu estou”, protestou a atriz.