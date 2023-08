Regina Casé desabafa após a filha sofrer preconceito; confira

A renomada atriz e apresentadora Regina Casé, de 69 anos, compartilhou um emocionante testemunho acerca das dificuldades que sua filha, Benedita Zerbini, de 34 anos, enfrentou devido ao preconceito relacionado à sua deficiência auditiva.

Atualmente, a filha de Regina, Benedita, encontra-se em um cenário mais amigável, onde a discriminação é menos presente. Contribuindo de forma significativa, Benedita utiliza as plataformas online para conscientizar e educar o público sobre a deficiência auditiva.

VEJA MAIS

No entanto, Regina Casé não hesitou em compartilhar as adversidades que Benedita vivenciou no passado, quando a discriminação era uma realidade constante.

"Sinto-me abalada ao relembrar os inúmeros episódios de preconceito que minha querida filha enfrentou. As pessoas, ao notarem que ela utilizava um aparelho auditivo, adotavam atitudes tão desrespeitosas, gritando, fazendo gestos exagerados, como se isso fosse aceitável. É doloroso lembrar", expressou a apresentadora com sinceridade.

Ela continuou sua narrativa, expondo as formas variadas de preconceito enfrentadas por Benedita: "Desde o tratamento frio e ignorante de vendedores em lojas, que não se dirigiam a ela e questionavam a mim sobre suas escolhas, até situações onde ela já era uma adulta e mesmo assim a tratavam como alguém incapaz de fazer escolhas. Era um absurdo flagrante."

Regina Casé também enfatizou o quanto a atitude de Benedita tem transformado a situação ao falar abertamente sobre sua surdez e compartilhar experiências. "Hoje em dia, a realidade é outra. Minha filha teve a coragem de se abrir quanto à sua surdez, tornando-se uma voz influente nesse diálogo. As pessoas não apenas estão mais informadas, mas também a admiram pela sua resiliência", concluiu Regina com um sorriso esperançoso.

A história de Regina Casé e Benedita Zerbini ressalta a importância de romper barreiras, educar a sociedade e promover a aceitação, trazendo à tona a necessidade contínua de construir um mundo mais inclusivo e empático para todos.