Maria Maud, a voz de ‘Dengo’, lança álbum com show repleto de celebridades

Maria Maud lançou álbum de estreia com nove faixas intitulado "Maud" na noite desta terça-feira (16). A produção é assinada por Ariel Donato e Gabriel GB. O show de lançamento no Manouche, no Rio de Janeiro, contou com várias celebridades.

Na plateia orgulhosos estavam a mãe, a atriz Claudia Abreu, e o pai, o diretor José Henrique Fonseca. Ao final da apresentação a família toda posou para fotos.

"Ontem foi o show de estreia da nossa Maria Maud. Uma vida inteira me atravessou do início ao fim. Nada é mais emocionante do que ver uma filha realizar seu sonho. E melhor, realizando bem, com talento e segurança. Voa, Maria, a vida está só começando!", declarou Cláudia Abreu. "Muito orgulho de você!", completou.

Famosos curtem show de Maria Maud

Antes mesmo do primeiro álbum, Maud fez sucesso na trilha sonora de Travessia com a música "Dengo", em parceria com João Gomes, tema da personagem Chiara, vivia por Jade Picon.

