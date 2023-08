Rihanna dá à luz ao segundo filho, diz site

A cantora Rihanna teria dado à luz seu segundo bebê com o marido, o rapper ASAP Rocky, segundo noticiado nesta quinta-feira, 10, pela imprensa internacional. Conforme o site Media Take Out, a artista teve uma menina, ambas passam bem e repousam em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O anúncio da gravidez foi feito em fevereiro, um dia depois de seu show no intervalo do Super Bowl. Na época, a cantora apareceu com silhueta de gestante e a notícia foi confirmada por meio de seus representantes.

VEJA MAIS