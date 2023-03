Oscar 2023: Rihanna faz apresentação marcante em homenagem a Chadwick Boseman

Rihanna se apresentou grávida na cerimônia de premiação do Oscar 2023, na noite de domingo (12). Acompanhada de uma orquestra, a estrela da música pop interpretou a canção “Lift Me Up”, parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” e indicada na categoria de melhor música original. A música vencedora foi “Naatuu Naatu”, do filme “RRR”, mas Rihanna entrou na história da premiação com mais uma apresentação marcante.

A performance da cantora ocorreu após uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, intérprete do protagonista de “Pantera Negra” no primeiro filme, que faleceu em agosto de 2020, aos 43 anos, vítima de um câncer. O público aplaudiu de pé a cantora.

Assista:

Lançada em outubro do ano passado, a canção marcou o retorno de Rihanna após seis anos sem lançar uma música solo.

A apresentação no Oscar aconteceu exatamente um mês do show da cantora no Super Bowl, após sete anos afastada dos palcos, quando ela revelou que estava grávida do seu segundo filho.