Influenciadores da live do Oscar 2023 de OLiberal.com avaliam vencedores

Atendendo às expectativas, o grande vencedor da noite do Oscar 2023 foi "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", que levou a estatueta de melhor filme da maior premiação do cinema mundial. O filme levou sete das 11 indicações, incluindo as categorias principais: melhor atriz, melhor roteiro original e melhor direção. A cerimônia do Oscar ocorreu neste domingo (12), no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA).

Outros destaques da noite foram "Nada de Novo no Front", que venceu quatro estatuetas, e “A Baleia”, que levou a categoria de melhor ator (Brendan Fraser) - uma das principais. Para o influenciador digital Ronaldo Gillet, que participou do react do portal oliberal.com, com comentários em tempo real sobre o Oscar, os resultados devem ser considerados “justos” pela maioria do público.

“A gente percebe que a academia se preocupa cada vez mais com a opinião de quem está reagindo aos filmes, seja acompanhando os serviços de streaming, seja voltando ao cinema nesse período pós-pandemia. É interessante, pois demonstra uma tentativa de reconexão com o público, porque, queira ou não, por motivos de força maior, houve essa quebra, e aí quando você premia filmes que estão caindo no gosto popular, você atinge isso com excelência”, destaca o influencer.

Embora Rafa Oliveira, que também participou da transmissão do Grupo Liberal, tenha sentido falta de “A Baleia” na disputa por melhor filme, ele concorda que o resultado, de modo geral, foi positivo. “Eu acho que nesse Oscar, diferente dos outros, não teve nenhum que eu considere injustiçado. Teve uns que eu torci para ganhar, como foi o caso da Angela Bacet, como melhor atriz coadjuvante, mas eu achei super justo quem ganhou e acho que todos os prêmios foram justos”, avalia o influenciador.

Oscar de feitos inéditos

Outros pontos altos da noite foram a vitória do filme “RRR”, que venceu melhor canção original (“Naatu Naatu”) e “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, que levou o melhor figurino. O primeiro conquistou o feito de ter a primeira música de um filme indiano a vencer o prêmio, enquanto Ruth Carter repete a conquista de 2018 pelo primeiro “Pantera Negra”, na mesma categoria, tornando-se a primeira mulher negra da história a vencer dois Oscars.

Jamylle Cook - que comentou o resultado junto, ainda, a Gabriel Sousa, Victor Sales e Marcela Bomfim - ainda destaca outros momentos marcantes da noite: “Acredito que a questão do ‘Entre Mulheres’, que uma mulher levou a estatueta pelo segundo ano seguido, e, principalmente, a Michelle Yeoh, que levou como melhor atriz, como já era esperado, sendo a primeira asiática a vencer a premiação, trazendo toda essa questão da representatividade, da diversidade da população no geral”.