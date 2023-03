Live do Oscar 2023: Portal OLiberal.com faz ‘react’ com comentários e muito humor

Os profissionais de cinema, amantes da sétima arte e curiosos estarão atentos para a premiação do Oscar 2023, que ocorre neste domingo (12). As produções e atuações escolhidas como as mais competentes e criativas da indústria do cinema serão conhecidas por todo o mundo. O Grupo Liberal, por meio das redes Youtube, Facebook e Tiktok, estará no ar a partir das 21h com a live O Liberal no Oscar.

A equipe liderada pelos influenciadores Gabriel Dom Sousa, Rafa Oliveira e Ronaldo Gillet vai estar ligada em todos os detalhes da festa, para comentar sobre tudo o que acontece na mais importante premiação do cinema mundial.

Gabriel Dom Sousa, que também participou da transmissão do Grupo Liberal em 2022, explica que a ideia de fazer um “react” do Oscar (modalidade de vídeo em que uma ou mais pessoas reagem enquanto assistem a outro vídeo) surgiu após realizar com amigos um vídeo de mesmo gênero da luta entre o lutador Popó e o humorista Whindersson Nunes.

“Vimos que deu retorno do público que estava acompanhando, que era um pouco diferente do nosso nicho de produção para o You Tube, que está mais ligado a games e animes. Pensamos, então, que seria possível fazer ‘reacts’ de outros eventos. No calendário de grandes eventos, o próximo seria o Oscar. Então juntamos com marcas parceiras, com a parceria do Grupo Liberal, e fizemos um ‘react’ um pouco diferente, porque juntamos perfis diferentes, de pessoas que não necessariamente vinham do jornalismo ou do cinema”, explica.

Além de jovens ligados a animes e games, os apresentadores também possuem ligação com moda e cinema, como não poderia deixar de ser. Na edição de 2023, o jornalista e colunista Ismaelino Pinto, correspondente do Grupo Liberal nos principais eventos de cinema do país, também será um dos convidados. “Para mim será um barato! Será um prazer estar com jovens e participando. Vou representa a ala sênior dos amantes”, brincou Ismaelino, entre risos.

Gabriel Sousa destaca que o objetivo da transmissão é aproximar do tema pessoas que não acompanham a indústria de cinema de forma tão próxima. “Quando nós mesclamos pessoas diversas na live, a gente traz a premiação mais próxima de pessoas que não entendem tanto de cinema mais querem consumir um programa de entretenimento e conversar também com pessoas que possuem, mais ou menos, o mesmo nível de informação sobre cinema que elas. É diferente do que você conversar com alguém que conhece o nome de rodos os atores e as histórias de todos os filmes”, conclui.