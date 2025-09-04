Schola Cantorum abre audições para novos coralistas da Missa Oficial do Círio 2025

A Schola Cantorum da Catedral Metropolitana de Belém, o mais antigo centro de ensino musical do Pará, inicia no próximo sábado (6) as audições para selecionar novos coralistas que farão parte da Missa Oficial do Círio de Nazaré 2025. A celebração, marcada para 12 de outubro, será realizada de forma campal, em frente à Igreja da Sé.

As inscrições para participar da seleção para participar encerraram na última quarta-feira (3). Os candidatos serão avaliados em interpretação vocal, afinação, ritmo e disponibilidade para os ensaios semanais, que começam em 11 de setembro. O resultado da audição será divulgado em 8 de setembro.

A seleção é destinada a candidatos com idade entre 18 e 45 anos, e há vagas para todos os naipes: soprano (5), contralto (5), tenor (8) e barítono/baixo (8). Os interessados podem acessar o edital completo e o formulário de inscrição na bio do Instagram da Schola Cantorum ou diretamente na secretaria da Catedral.

Quase 290 anos de história

Fundada em 1735 pelo chantre Lourenço Álvares Roxo, a Schola Cantorum é considerada o primeiro centro de ensino musical do Pará, mantendo ao longo dos séculos uma forte ligação com a vida litúrgica da Arquidiocese de Belém. O grupo foi reorganizado em 1985 pelo Monsenhor Nelson Brandão Soares e atualmente reúne cerca de 40 integrantes voluntários, sob a regência do maestro Eduardo Nascimento e acompanhamento do organista Paulo José Campos de Melo.

Além de participar de celebrações religiosas como a Missa de saída da procissão do Círio de Nazaré, a Schola promove recitais e coordena a Mostra de Corais Santa Cecília, única no estado dedicada exclusivamente ao repertório sacro.