Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Schola Cantorum abre audições para novos coralistas da Missa Oficial do Círio 2025

Seleção ocorre neste sábado (6) e busca cantores entre 18 e 45 anos; ensaios começam em 11 de setembro

O Liberal

A Schola Cantorum da Catedral Metropolitana de Belém, o mais antigo centro de ensino musical do Pará, inicia no próximo sábado (6) as audições para selecionar novos coralistas que farão parte da Missa Oficial do Círio de Nazaré 2025. A celebração, marcada para 12 de outubro, será realizada de forma campal, em frente à Igreja da Sé.

VEJA MAIS

image Círio 2025: montagem das estruturas do Arraial de Nazaré começa na próxima segunda-feira
No mesmo dia, também chegarão as primeiras carretas com os brinquedos do Parque Ita, que retorna à festividade da quadra nazarena

image Sebrae divulga artesãos selecionados para a Feira do Círio 2025; confira
Mais de 100 artesãos foram selecionados

image Peregrinos de Nazaré: percurso passa por vistoria com foco em segurança e acolhimento
Inspeção é realizada nesta quarta (3) com apoio de órgãos de saúde, segurança e turismo; novos pontos de atendimento podem ser implantados em Santa Maria e Vigia

As inscrições para participar da seleção para participar encerraram na última quarta-feira (3). Os candidatos serão avaliados em interpretação vocal, afinação, ritmo e disponibilidade para os ensaios semanais, que começam em 11 de setembro. O resultado da audição será divulgado em 8 de setembro.

A seleção é destinada a candidatos com idade entre 18 e 45 anos, e há vagas para todos os naipes: soprano (5), contralto (5), tenor (8) e barítono/baixo (8). Os interessados podem acessar o edital completo e o formulário de inscrição na bio do Instagram da Schola Cantorum ou diretamente na secretaria da Catedral.

Quase 290 anos de história

Fundada em 1735 pelo chantre Lourenço Álvares Roxo, a Schola Cantorum é considerada o primeiro centro de ensino musical do Pará, mantendo ao longo dos séculos uma forte ligação com a vida litúrgica da Arquidiocese de Belém. O grupo foi reorganizado em 1985 pelo Monsenhor Nelson Brandão Soares e atualmente reúne cerca de 40 integrantes voluntários, sob a regência do maestro Eduardo Nascimento e acompanhamento do organista Paulo José Campos de Melo.

Além de participar de celebrações religiosas como a Missa de saída da procissão do Círio de Nazaré, a Schola promove recitais e coordena a Mostra de Corais Santa Cecília, única no estado dedicada exclusivamente ao repertório sacro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

missão oficial do círio 2025

cultura

coral

catedral metropolitana de belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Vigia prepara programação cultural e exposição em comemoração ao 328º Círio de Nazaré

Exposição reúne fotos, crônicas e instalações artísticas sobre a devoção à padroeira e ficará aberta até dezembro

04.09.25 0h16

OPORTUNIDADE

Schola Cantorum abre audições para novos coralistas da Missa Oficial do Círio 2025

Seleção ocorre neste sábado (6) e busca cantores entre 18 e 45 anos; ensaios começam em 11 de setembro

04.09.25 0h07

CONFIRMADO

Paraense Daniel Sobral está no Estrela da Casa, da TV Globo

Participante foi o 12º anunciado

30.07.25 16h43

NOVO AFFAIR?

Vini Jr. e Virgínia Fonseca estão juntos? Entenda os rumores

Craque da Seleção e influenciadora são vistos em clima de intimidade durante festa no Rio de Janeiro

22.07.25 20h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda