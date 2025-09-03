Peregrinos de Nazaré: percurso passa por vistoria com foco em segurança e acolhimento

Representantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e de diversos órgãos públicos realizam nesta quarta-feira (3) uma vistoria técnica no percurso dos Peregrinos de Nazaré, que caminham a pé até Belém para participar do Círio 2025. Participam da ação equipes dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Santa Maria e Castanhal, além das secretarias de Saúde, Segurança e Turismo do Estado. O objetivo é verificar as condições estruturais das estradas, postos de atendimento e sinalização ao longo da BR-316 e da Alça Viária, com foco na segurança e no acolhimento dos romeiros. A concentração ocorreu às 7h30 em frente à Basílica Santuário, com bênção ministrada pelo padre barnabita Silvio Jacques.

Itinerário

Segundo Franco Marcial, membro da Diretoria de Procissões do Círio 2025, a inspeção desta quarta percorre 13 pontos já consolidados na BR-316 e outros quatro na Alça Viária. “Fazemos essa vistoria técnica em pontos já marcados, como todo ano é feito. Além da DFN, participam a Guarda de Nazaré, órgãos de segurança, de saúde e a Setur [Secretaria de Turismo]”, afirmou.

Franco Marcial, membro da Diretoria de Procissões do Círio 2025 (Ivan Duarte / O Liberal)

O diretor explicou que há estudos para estender a estrutura de acolhimento a novas regiões. “Esse ano, vamos tentar estender o atendimento pela BR até Santa Maria. Também vamos tentar ampliar na estrada de Vigia e na estrada de Mosqueiro. Observamos tudo, para bem servir os nossos peregrinos que tanto esperam por esse dia”, acrescentou.

Saúde

Além da estrutura física das vias, o trabalho integrado articula também os atendimentos de saúde e segurança pública. Luciana Barbosa, coordenadora do setor de pessoal do 1º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), explicou a atuação da equipe: “A gente fica responsável pela parte de atendimento nos postos, onde o romeiro chega para fazer algum curativo, ou com qualquer outra situação de saúde. Alguns postos já permanecem com ambulância. Caso tenha necessidade de remoção, a gente leva para o hospital mais próximo ou a uma Unidade de Pronto Atendimento”.

Ao longo da BR-316 e da Alça Viária, os principais pontos de atendimento montados pelo 1º Centro Regional de Saúde da Sespa funcionarão 24 horas por dia durante a semana do Círio. Estão entre eles os postos Paulo Henrique, Dona Rita, Seu Walter, Trevo de Vigia, Dona Gilda (Heineken), Igreja São Pio, Posto da Polícia Rodoviária e os localizados nos restaurantes Sabor Paraense e Vitória. Esses locais contarão com macas, materiais técnicos para curativos, suporte básico, materiais médicos e, em alguns casos, ambulâncias e ônibus da Sespa.

⁠Luciana Barbosa, coordenadora do setor de pessoal do 1º Centro Regional de Saúde da Sespa (Ivan Duarte / O Liberal)

As equipes são compostas por cerca de 200 profissionais de saúde — entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio, com presença médica nos pontos de maior demanda. “Esses postos garantem um acolhimento qualificado, com estrutura e recursos para atender desde pequenos ferimentos até a remoção para unidades de saúde”, explicou Luciana Barbosa. Na BR-316, os atendimentos estão previstos para começar na terça-feira anterior ao Círio (7 de outubro) e seguem até o sábado ao meio-dia. Na Alça Viária, os postos devem começar a funcionar na quarta-feira (8 de outubro).

Segurança

Daiane Belfort, gerente de planejamento, execução e monitoramento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), reforçou que a vistoria também serve para consolidar a diretriz operacional do evento. “Nós fazemos a vistoria dos postos, articulando para colocar na diretriz operacional da Setur. Atuamos com o mapeamento desses postos, com a localização exata, e fornecemos também toda a equipe de segurança que vai atuar”, detalhou.

⁠Daiane Belfort, gerente de planejamento, execução e monitoramento pela Segup (Ivan Duarte / O Liberal)

Ela ressaltou que o apoio policial será reforçado por órgãos como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Detran e outros. “Este ano nós pretendemos aumentar um ponto ali pela Santa Maria, para que promova mais esse acolhimento. Hoje vamos marcar o ponto, vistoriar e definir o melhor local.”

Casa de Plácido

Ao final da jornada, muitos romeiros seguem até a Casa de Plástico, estrutura montada no Centro Social de Nazaré com apoio da Arquidiocese e instituições parceiras. “Nossos peregrinos chegam aqui em frente à Basílica, recebem a bênção dos nossos diáconos e padres, e muitos se dirigem para a Casa de Plástico, para receber atendimento médico, alimentação, lavapés, massagem”, explicou Franco Marcial.

Os números dão dimensão do acolhimento: “No ano passado, chegamos a 70 mil refeições, 5 mil lavapés e cerca de 3 mil atendimentos médicos. A Casa de Plácido abre na quarta-feira e vai até o sábado, ao meio-dia”, concluiu.