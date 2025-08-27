Restauro da Berlinda promete abrilhantar ainda mais o Círio após dez anos de reparos

A Berlinda que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nas duas principais procissões do Círio — a Trasladação e a grande romaria de domingo — passa em 2025 pelo maior restauro dos últimos dez anos. Diferente dos reparos de rotina, que consistiam em ajustes e retoques pontuais, a intervenção atual devolve à peça sua configuração original, com atenção a cada detalhe estrutural, arquitetônico e estético.

Coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa explica o que diferencia este momento. “Durante os últimos dez anos, fizemos apenas reparos e retoques na Berlinda, para corrigir qualquer problema que pudesse ter ocorrido durante as procissões. Nunca um restauro completo. Este ano, a gente viu o restauro que está sendo feito na Basílica Santuário, pela Link Engenharia, e pedimos que eles dessem uma ajuda em algum reparo. Na Berlinda, estão fazendo um restauro completo, recuperando toda a parte de detalhes. Para nós, foi um presente maravilhoso”, disse.

Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025, ressalta que a Berlinda passa este ano por um restauro completo, diferente dos retoques de rotina dos últimos dez anos (Wagner Santana / O Liberal)

Sousa compara o impacto do trabalho ao que já se nota no Santuário após a restauração em andamento.

“Quem entra hoje na Basílica pensa que está em outro lugar. Pelo embelezamento, quando você faz um restauro, a peça aparece como realmente é. Então a Berlinda vai ser apresentada como foi construída pela primeira vez no Círio. Você vai ver a beleza dela em detalhes técnicos. Está sendo feito em folhas de ouro. É só olhar o trabalho já em execução: a beleza e a delicadeza dessa peça, que é uma das mais bonitas do Círio”, afirma.

Cronograma definido

Diretor de Procissões do Círio 2025, Mário Tuma acompanha diariamente a obra na Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré. “Eu estou aqui praticamente todos os dias, porque a Berlinda é ligada diretamente à nossa área de produção. É nosso maior ícone da Trasladação e do Círio. Esse restauro é praticamente um presente, depois de dez anos da última reforma”, disse.

Mário Tuma, diretor de Procissões, acompanha diariamente a intervenção e afirma que a expectativa da Diretoria e do povo é ver a Berlinda sair mais bela do que nunca (Wagner Santana / O Liberal)

Ele detalha o cronograma. “Está tudo cronometrado. Começamos com a parte arquitetônica, a estrutura, a pintura. Até 15 ou 20 de setembro devemos concluir essa etapa. Logo depois entra a parte elétrica e de iluminação. No final, os freios do carro. Até o fim do mês estará tudo pronto”, acrescentou.

A expectativa, segundo ele, é grande. “Estou mais do que ansioso esperando por isso. Ela é linda de qualquer jeito. Quando Nossa Senhora está dentro, fica mais linda ainda. E agora, restaurada, vai ficar belíssima. Toda a diretoria está ansiosa, e tenho certeza que todo o povo do Pará também, porque a pergunta na rua é essa: ‘E a Berlinda, e a Berlinda?’. Eu digo: esperem, porque vocês vão ver a coisa mais linda sair”, comentou.

Profissionais trabalham no restauro da Berlinda e na aplicação de folhas de ouro da coroa que compõe a peça central das procissões do Círio de Nazaré (Wagner Santana / O Liberal)

O diretor também ressalta que a restauração não se deve a problemas estruturais.

“Nunca tivemos problema com a Berlinda. Ela é tratada com muito carinho, zelo e cuidado. É a primeira a passar por recuperação quando se conclui a festa. O reparo é total, sempre com pessoas e empresas especializadas. Por isso, nunca houve problema”, garantiu.

Iluminação renovada

Outro ponto de novidade está na iluminação interna. Responsável pelo projeto, a arquiteta Thaís Falesi afirma que o objetivo é evidenciar a Imagem e o manto com fidelidade de cor e sem sombras indesejadas. “Toda a parte elétrica da Berlinda está sendo trocada e renovada. Acrescentamos alguns pontos de iluminação para evitar sombras em lugares que não gostaríamos que tivesse, para evidenciar a Imagem e o manto da forma que Nossa Senhora merece. Também ajustamos temperaturas de cor para que o manto seja apresentado de forma fidedigna, para que as cores reais não sejam alteradas pela luz”, explicou.

Thaís Rofino Falesi, responsável pelo projeto de iluminação, explica que os ajustes garantem segurança e fidelidade às cores do manto de Nossa Senhora (Wagner Santana / O Liberal)

Ela reforça que o processo é integrado com outras equipes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

“A diretoria de Decoração trabalha junto conosco, assim como quem está elaborando o Manto. É um trabalho feito a muitas mãos. Sobre detalhes, é tudo surpresa”, disse.

Folhas de ouro

À frente da restauração, o engenheiro Marcus Oliveira, da Link Engenharia, destaca o desafio de devolver à Berlinda sua beleza original. “Ela foi danificada pelo uso, nada anormal. Muito toque, sol, chuva. As camadas de cor estavam desgastadas. Fizemos a remoção dessas camadas, a limpeza geral, e começamos a recomposição com folhas de ouro, que é o processo original. Já concluímos cerca de um terço do serviço”, detalhou.

Marcus Oliveira, engenheiro da Link Engenharia, detalha que a recomposição das camadas originais está sendo feita em folhas de ouro, como no processo de criação da Berlinda (Wagner Santana / O Liberal)

O trabalho é executado por parte da mesma equipe responsável pelo restauro da Basílica.

“Por isso, preferimos fazer o reparo na Berlinda à noite. O clima é mais ameno e facilita a utilização da folha de ouro, que é muito delicada. Não podemos estar nem com ar-condicionado ligado, porque até o vento pode danificá-la. Então, assim que encerram os serviços na Basílica, a equipe vem para cá e segue até 23h. Todos os dias, inclusive aos sábados”, explicou.

A rotina intensa deve garantir que a Berlinda esteja pronta a tempo das romarias. “Ainda temos de duas a três semanas de trabalho para deixar tudo pronto e ela poder encarar novamente a Trasladação e o Círio”, concluiu.