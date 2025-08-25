dia do mandato reforça a fé dos devotos em preparação para o círio 2025

A emoção tomou conta dos fiéis que participaram do Dia do Mandato, celebrado nesta segunda-feira (25), e que marca oficialmente o início da peregrinação em preparação para o Círio de Nazaré 2025. Ao longo do dia, quatro missas são realizadas na Basílica Santuário de Nazaré, às 7h, 9h, 12h e 18h, todas com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Na celebração das 18h, a missa será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Durante a celebração, as imagens de Nossa Senhora são abençoadas e enviadas para acompanhar a evangelização em famílias, comunidades e empresas da Região Metropolitana de Belém e de outros municípios. O diretor de Evangelização da Diretoria da Festa de Nazaré, Jorge Rezende, explicou a importância do momento.

“Internamente, na Diretoria, a gente diz que o Círio já está na rua. Começou no sábado com o evento das Mil Ave-Marias, que é uma preparação muito forte de oração. Também tivemos a manhã de formação dos dirigentes de peregrinação, que são as pessoas responsáveis por levar o livro de peregrinação e fazer essa evangelização nas famílias. Hoje, na Missa do Mandato, as imagens de Nossa Senhora são abençoadas para sair nesse envio missionário”, destacou.

Jorge Rezende lembrou que, no ano passado, mais de 100 mil famílias receberam a visita das peregrinações, na região metropolitana de Belém. “É um momento muito forte, como se a Igreja saísse em movimento. Em prédios, por exemplo, todos os apartamentos podem receber a evangelização. A cada ano, sentimos que a participação aumenta. Ontem, na Assembleia, vimos uma presença muito grande de fiéis. Isso mostra que não é só a diretoria ou a Igreja que fazem o Círio, mas a população, unida, que fortalece essa devoção”, afirmou.

Além da região metropolitana de Belém, kits de peregrinação - compostos por livro e imagem - são enviados para comunidades de outros municípios e até de outros estados. Neste ano, a Diretoria também disponibilizou o livro de peregrinação em versão digital, ampliando o alcance da evangelização.

Rubenira Pessoa acompanhou a missa em um dia especial para ela. “Hoje é o aniversário da minha filha, Iany, que está completando 34 anos. É uma bênção", disse (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Emoção e fé entre os devotos

Entre os fiéis presentes na Basílica, a emoção tomou conta. A dona de casa Rubenira Pessoa, de 63 anos, acompanhava a missa em um dia ainda mais especial. “Hoje é o aniversário da minha filha, Iany, que está completando 34 anos. É uma bênção. Sei que Nossa Senhora vai derramar muitas graças este ano sobre todas as famílias. Participo dessa missa todo ano e sempre com muita devoção, porque já alcancei muitas graças”, disse emocionada.

Outra devota, a aposentada Deusira Maria da Silva Lima, de 76 anos, contou que sua fé foi fortalecida após um milagre alcançado. “Eu devo muito à vida de um filho transplantado e tenho certeza que consegui essa graça por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. É um momento de agradecer e também de pedir, porque como mãe e avó, estou sempre pedindo pela minha família. Acompanho essa celebração há muitos anos e não abandono mais. Nós prometemos continuar essa devoção e estamos aqui, firmes, cumprindo a promessa”, relatou, acompanhada de sua amiga, Amélia dos Santos, de 76 anos.