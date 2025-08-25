Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Dia do Mandato do Círio 2025 é celebrado com missas na Basílica de Nazaré nesta segunda-feira

As missas vão ser celebradas às 7, 9 12 e 18 horas, quando o celebrante vai ser o arcebispo Dom Julio

Dilson Pimentel
fonte

O Dia do Mandato para o Círio 2025 é celebrado, nesta segunda-feira (25), na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém (Foto: Ascom/DFN)

O Dia do Mandato para o Círio 2025 é celebrado, nesta segunda-feira (25), com missas às 7, 9, 12 e 18 horas, na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A primeira missa foi celebrada pelo padre Giovanni Incampo. Às 9, o celebrante é o padre Cavalcante. Às 12 horas, padre Josué. E, às 18 horas, o celebrante é o arcebispo metropolitano, Dom Julio Endi Akamine.

O momento marca o envio das imagens de Nossa Senhora de Nazaré às comunidades, simbolizando oficialmente o início das peregrinações deste ano. Nas celebrações, as imagens são abençoadas e entregues aos dirigentes, que passam a levá-las aos lares, empresas e espaços comunitários. Essa missão é um dos principais preparativos espirituais para o Círio, quando a fé mariana se multiplica em milhares de encontros de oração.

image A primeira missa desta segunda-feira foi celebrada pelo padre Giovanni Incampo (Foto: Ascom/DFN)

A tradição nasceu em 1972, a partir da iniciativa do padre Giovanni Incampo. Naquele primeiro ano, 300 imagens foram distribuídas entre os fiéis, resultando em visitas a cerca de 9 mil casas. Com o passar das décadas, a prática cresceu e hoje alcança centenas de comunidades no Pará. Desde 1994, os encontros são guiados pelo Livro das Peregrinações, que ajuda a refletir sobre temas bíblicos e devocionais ligados à festa. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, cerca de 120 mil residências são visitadas em cada edição, tornando a peregrinação uma das maiores expressões de fé popular do Brasil.

Celebrantes missas do Dia do Mandato:

7h: Padre Giovanni

9h: Padre Cavalcante

12h: Padre Josué

18h: Arcebispo Dom Julio

 

