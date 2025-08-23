Círio 2025: Missa das Mil Ave-Marias prepara fiéis para a Grande Romaria

A Missa das Mil Ave-Marias foi celebrada na Capela do Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, na manhã deste sábado (23), como parte das ações preparatórias para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, a ser realizado no dia 12 de outubro. Nesta data, cerca de dois milhões de pessoas saem às ruas de Belém para homenagear a santa padroeira em uma romaria reunindo pessoas de todas as idades. Entretanto, a cerimônia das Mil Ave-Marias prossegue na capela e deverá terminar por volta das 14h. A Missa das Mil Ave-Marias foi presidida pelo arcebispo emérito de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e contou com a participação de dirigentes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), da Guarda de Nazará e devotos em geral.

A cerimônia litúrgica começou às 8h e terminou às 9h. Esse momento de oração reúne cerca de 200 pessoas e serviu para fortalecer a espiritualidade dos devotos e reunir intenções pessoais em clima de fé e devoção mariana.

Missa das Mil Ave-Marias reuniu devotos e fiéis na Capela do Colégio Gentil Bittencourt (Foto: Rosana Pinto / Ascom DFN)

A dinâmica da Missa das Mil Ave-Marias segue o modelo do Terço, mas com uma diferença: em vez de dezenas de dez Ave-Marias, o grupo reza blocos de 50 Ave-Marias, em revezamento entre os participantes da cerimônia.



A recitação das Mil Ave-Marias foi realizada pela primeira vez em 2015 e, desde então, tornou-se uma tradição no calendário espiritual da festividade. "Este momento tem como objetivo rezarmos para que o Círio de Nazaré seja repleto de graças, bênçãos e conversões e que tudo ocorra sem intercorrências", comenta Jorge Xerfan, diretor de evangelização.



O Círio de Nazaré 2025 é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém e conta com grupos de patrocinadores master, patrocinadores, apoiadores master e mais 105 apoiadores.

