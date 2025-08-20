Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Círio 2025: Dia do Mandato terá quatro missas para dar início às peregrinações

Missas na Basílica, no dia 25 de agosto, marcam o envio das imagens às comunidades

O Liberal
fonte

Celebrações ocorrem no dia seguinte à formação dos dirigentes de peregrinação, que estarão aptos a conduzir os encontros nos lares e empresas paraenses (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O Dia do Mandato para o Círio 2025 será celebrado na próxima segunda-feira (25), com missas às 7h, 9h, 12h e 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A última celebração será presidida pelo arcebispo Dom Júlio Akamine. O momento marca o envio das imagens de Nossa Senhora de Nazaré às comunidades, simbolizando oficialmente o início das peregrinações deste ano.

Nas celebrações, as imagens são abençoadas e entregues aos dirigentes, que passam a levá-las aos lares, empresas e espaços comunitários. Essa missão é um dos principais preparativos espirituais para o Círio, quando a fé mariana se multiplica em milhares de encontros de oração.

Origem das peregrinações

A tradição nasceu em 1972, a partir da iniciativa do padre Giovanni Incampo. Naquele primeiro ano, 300 imagens foram distribuídas entre os fiéis, resultando em visitas a cerca de 9 mil casas. Com o passar das décadas, a prática cresceu e hoje alcança centenas de comunidades no Pará. Desde 1994, os encontros são guiados pelo Livro das Peregrinações, que ajuda a refletir sobre temas bíblicos e devocionais ligados à festa.
Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, cerca de 120 mil residências são visitadas em cada edição, tornando a peregrinação uma das maiores expressões de fé popular do Brasil.

Kits de Peregrinação

Os kits do Círio 2025 estarão disponíveis a partir do mesmo dia (25), na Loja Lírio Mimoso, mediante agendamento. Cada kit custa R$ 45,00 e contém:

  • 1 imagem de Nossa Senhora de Nazaré
  • 15 Livros de Peregrinação
  • 15 cartazes

O livro também poderá ser acessado em PDF gratuito no site oficial do Círio e no aplicativo da festa que pode ser baixado gratuitamente nos dispositivos móveis compatíveis.

Serviço

Dia do Mandato – início das Peregrinações

Data: segunda-feira (25/08)

Horários: missas às 7h, 9h, 12h e 18h

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Contato para kits: (91) 4009-8433 | adm@liriomimoso.com.br

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

dia do mandato

basílica santuário de nazaré
Círio de Nazaré
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda