Círio 2025: Dia do Mandato terá quatro missas para dar início às peregrinações

O Dia do Mandato para o Círio 2025 será celebrado na próxima segunda-feira (25), com missas às 7h, 9h, 12h e 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A última celebração será presidida pelo arcebispo Dom Júlio Akamine. O momento marca o envio das imagens de Nossa Senhora de Nazaré às comunidades, simbolizando oficialmente o início das peregrinações deste ano.

Nas celebrações, as imagens são abençoadas e entregues aos dirigentes, que passam a levá-las aos lares, empresas e espaços comunitários. Essa missão é um dos principais preparativos espirituais para o Círio, quando a fé mariana se multiplica em milhares de encontros de oração.

Origem das peregrinações

A tradição nasceu em 1972, a partir da iniciativa do padre Giovanni Incampo. Naquele primeiro ano, 300 imagens foram distribuídas entre os fiéis, resultando em visitas a cerca de 9 mil casas. Com o passar das décadas, a prática cresceu e hoje alcança centenas de comunidades no Pará. Desde 1994, os encontros são guiados pelo Livro das Peregrinações, que ajuda a refletir sobre temas bíblicos e devocionais ligados à festa.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, cerca de 120 mil residências são visitadas em cada edição, tornando a peregrinação uma das maiores expressões de fé popular do Brasil.

Kits de Peregrinação

Os kits do Círio 2025 estarão disponíveis a partir do mesmo dia (25), na Loja Lírio Mimoso, mediante agendamento. Cada kit custa R$ 45,00 e contém:

1 imagem de Nossa Senhora de Nazaré

15 Livros de Peregrinação

15 cartazes

O livro também poderá ser acessado em PDF gratuito no site oficial do Círio e no aplicativo da festa que pode ser baixado gratuitamente nos dispositivos móveis compatíveis.

Serviço

Dia do Mandato – início das Peregrinações

Data: segunda-feira (25/08)

Horários: missas às 7h, 9h, 12h e 18h

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Contato para kits: (91) 4009-8433 | adm@liriomimoso.com.br