Fiéis celebram o Dia do Mandato na Basílica de Nazaré

Os fiéis celebram, nesta segunda-feira (23), o Dia do Mandato na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Neste dia, todas as missas são dedicadas à benção das imagens, assim como ano passado. Por conta da pandemia de covid-19, neste ano, a coordenação da festa de Nazaré decidiu dividir em quatro celebrações ao longo do dia, para que os fiéis possam levar as imagens para as bençãos: 7h, 9h, 12h e 18h. A ideia é respeitar o protocolo de prevenção e evitar aglomerações. Todas as celebrações do dia contarão com a entrada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora.

"A missa do mandato é um marco inicial da evangelização domiciliar. As pessoas das comunidades trazem suas imagens para receber a benção, para começar a peregrinação. Para evitar a questão da aglomeração, a diretoria junto com os barnabitas decidiram distribuir essas pessoas em 4 missas ao longo do dia. Já teve a das 7h, das 9h, vai ter 12h e as 18h. Este é o grande sentindo, fazer a benção das imagens e elas são enviadas a missão de evangelizar nos lares", disse Roberto Damasceno, diretoria de evangelização.

A partir da solenidade, devem iniciar as peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares católicos paraenses. Neste ano, a recomendação da Diretoria da Festa de Nazaré é de que as peregrinações ocorram de forma reduzida nos lares, com o atendimento a todas as orientações dos órgãos de saúde.

A dona de casa Rosana Souza acompanha a missa do mandato há dez anos, o mesmo tempo que realiza a peregrinação na rua da sua casa, na passagem Bom jesus, no Guamá. "Todo os anos eu faço um manto para a minha Santa e um para doar. Fazemos já a peregrinação há 10 anos. E, este ano, temos que fazer com muito cuidado, como manda as orient da igreja. Com distanciamento e o mínimo de pessoas possíveis, com álcool em gel e máscara... Ainda não sabemos se vamos transmitir os encontros, mas é uma boa ideia" reflete.

Bruno Nobre, que há 12 anos faz parte da guarda mirim, este ano entrou para a guarda de Nazaré. Ele explica os cuidados que a guarda precisa ter nesse contexto de pandemia, não só na quadra nazarena, mas ao longo do ano. "Ainda está sendo um momento difícil, muitas perdas, então estar participando de uma missa solene, é muito maravilhoso. Principalmente ver as pessoas trazendo as imagens para serem abençoadas. Então, essas pessoas estão acreditando que tudo isso vai passar", observa. "O que a gente deixa bem claro é que as missas estão sendo limitadas. Pedimos a população que venha e cuide não só dela, não só da família em casa, mas também da gente aqui. Que use máscara, álcool em gel. A Guarda de Nazaré não está só no Círio, zelando pela imagem. Nós trabalhamos com o público, o ano todo. Por isso reforçamos o cuidado com a saúde, constantemente", explica.

As peregrinações seguem até as vésperas do domingo do Círio, no dia 10 de outubro.