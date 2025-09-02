Capa Jornal Amazônia
Belém

Casa de Plácido começa a arrecadar doações para receber romeiros no Círio 2025

São aceitos alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, itens de higiene pessoal, entre outros

O Liberal
fonte

Promesseiros durante o Círio. (Ivan Duarte / O Liberal)

Durante a festa da Rainha da Amazônia, os romeiros passam longos dias caminhando para o cumprimento de promessas, e é na Casa de Plácido que são acolhidos e recebem cuidados. O espaço conta com refeitório, praça de alimentação, ambulatório de primeiros socorros, salas de repouso e banheiros. Para manter o trabalho, que exige tempo e dedicação ao próximo, a Casa está arrecadando doações de alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, toalhinhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Todo o material utilizado durante o atendimento dos peregrinos provém de doações realizadas pelos próprios voluntários da Pastoral da Acolhida e também de pessoas do Brasil inteiro que desejam contribuir. Desde a inauguração do espaço em 2009, milhares de peregrinos já foram atendidos. São histórias de incontáveis milagres realizados pela Virgem de Nazaré e agradecidos por cada um dos romeiros durante a quinzena do Círio de Nazaré.

Onde doar

As doações podem ser entregues no atendimento na Casa CIM - Coração Imaculado de Maria, situada na 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. Os que moram em outras localidades podem doar via PIX: 24.665.867/0001-24. 

O que doar

Equipe de Cozinha

  • Alimentos não perecíveis
  • Leite Líquido
  • Água Mineral
  • Ovos
  • Suco
  • Massa para Bolo
  • Manteiga ou Margarina
  • Creme de Leite
  • Maisena e Aveia
  • Biscoitos Doces e Salgados
  • Enlatados em Geral
  • Charque

Equipe de Lava-pés

  • Sabonete líquido
  • Hidratante
  • Luvas descartáveis
  • Esponjas
  • Toalhinhas de pano
  • Escovinha
  • Álcool em gel

Equipe de Limpeza

  • Detergente
  • Papel Higiênico
  • Saco para lixo 200L e 30L
  • Sabão em pó
  • Álcool
  • Água Sanitária
  • Papel Interfolhado
  • Pano de chão
  • Limpador multiuso
  • Sabonete líquido
  • Sabão em Pó
  • Sabonete em barra
  • Creme dental
  • Escova de dente
  • Luvas
  • Limpador Multiuso
  • Máscaras
  •  

Equipe da Saúde

  • Atadura
  • Gases
  • Algodão em rolo
  • Esparadrapo Branco
  • Soro Fisiológico
  • Anti-Inflamatórios
  • Relaxante Muscular
  • Anti-Histamínico
  • Anti-Hipertensivo
  • Talas de Imobilização
  • Seringas de 1ml, 3ml, 5ml, 10 ml e 20ml
  • Toucas
  • Coletor Perfuro Cortante
  • Fitas de Glicemia

 

Equipe Massagem

  • Toalhinhas de pano
  • Gel de massagem
  • Óleo corporal
  • Pomada para dor
  • Álcool líquido
  • Sabonete líquido
  • Hidratante corporal
  • Papel toalha
  • Luvas descartáveis

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

