Casa de Plácido começa a arrecadar doações para receber romeiros no Círio 2025
São aceitos alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, itens de higiene pessoal, entre outros
Durante a festa da Rainha da Amazônia, os romeiros passam longos dias caminhando para o cumprimento de promessas, e é na Casa de Plácido que são acolhidos e recebem cuidados. O espaço conta com refeitório, praça de alimentação, ambulatório de primeiros socorros, salas de repouso e banheiros. Para manter o trabalho, que exige tempo e dedicação ao próximo, a Casa está arrecadando doações de alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, toalhinhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza.
Todo o material utilizado durante o atendimento dos peregrinos provém de doações realizadas pelos próprios voluntários da Pastoral da Acolhida e também de pessoas do Brasil inteiro que desejam contribuir. Desde a inauguração do espaço em 2009, milhares de peregrinos já foram atendidos. São histórias de incontáveis milagres realizados pela Virgem de Nazaré e agradecidos por cada um dos romeiros durante a quinzena do Círio de Nazaré.
Onde doar
As doações podem ser entregues no atendimento na Casa CIM - Coração Imaculado de Maria, situada na 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. Os que moram em outras localidades podem doar via PIX: 24.665.867/0001-24.
O que doar
Equipe de Cozinha
- Alimentos não perecíveis
- Leite Líquido
- Água Mineral
- Ovos
- Suco
- Massa para Bolo
- Manteiga ou Margarina
- Creme de Leite
- Maisena e Aveia
- Biscoitos Doces e Salgados
- Enlatados em Geral
- Charque
Equipe de Lava-pés
- Sabonete líquido
- Hidratante
- Luvas descartáveis
- Esponjas
- Toalhinhas de pano
- Escovinha
- Álcool em gel
Equipe de Limpeza
- Detergente
- Papel Higiênico
- Saco para lixo 200L e 30L
- Sabão em pó
- Álcool
- Água Sanitária
- Papel Interfolhado
- Pano de chão
- Limpador multiuso
- Sabonete líquido
- Sabão em Pó
- Sabonete em barra
- Creme dental
- Escova de dente
- Luvas
- Limpador Multiuso
- Máscaras
Equipe da Saúde
- Atadura
- Gases
- Algodão em rolo
- Esparadrapo Branco
- Soro Fisiológico
- Anti-Inflamatórios
- Relaxante Muscular
- Anti-Histamínico
- Anti-Hipertensivo
- Talas de Imobilização
- Seringas de 1ml, 3ml, 5ml, 10 ml e 20ml
- Toucas
- Coletor Perfuro Cortante
- Fitas de Glicemia
Equipe Massagem
- Toalhinhas de pano
- Gel de massagem
- Óleo corporal
- Pomada para dor
- Álcool líquido
- Sabonete líquido
- Hidratante corporal
- Papel toalha
- Luvas descartáveis
