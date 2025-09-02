Casa de Plácido começa a arrecadar doações para receber romeiros no Círio 2025

Durante a festa da Rainha da Amazônia, os romeiros passam longos dias caminhando para o cumprimento de promessas, e é na Casa de Plácido que são acolhidos e recebem cuidados. O espaço conta com refeitório, praça de alimentação, ambulatório de primeiros socorros, salas de repouso e banheiros. Para manter o trabalho, que exige tempo e dedicação ao próximo, a Casa está arrecadando doações de alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, toalhinhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Leitores de O Liberal podem ganhar réplica da Imagem Peregrina em promoção do Círio; saiba como]]

Todo o material utilizado durante o atendimento dos peregrinos provém de doações realizadas pelos próprios voluntários da Pastoral da Acolhida e também de pessoas do Brasil inteiro que desejam contribuir. Desde a inauguração do espaço em 2009, milhares de peregrinos já foram atendidos. São histórias de incontáveis milagres realizados pela Virgem de Nazaré e agradecidos por cada um dos romeiros durante a quinzena do Círio de Nazaré.

Onde doar

As doações podem ser entregues no atendimento na Casa CIM - Coração Imaculado de Maria, situada na 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. Os que moram em outras localidades podem doar via PIX: 24.665.867/0001-24.

O que doar

Equipe de Cozinha

Alimentos não perecíveis

Leite Líquido

Água Mineral

Ovos

Suco

Massa para Bolo

Manteiga ou Margarina

Creme de Leite

Maisena e Aveia

Biscoitos Doces e Salgados

Enlatados em Geral

Charque

Equipe de Lava-pés

Sabonete líquido

Hidratante

Luvas descartáveis

Esponjas

Toalhinhas de pano

Escovinha

Álcool em gel

Equipe de Limpeza

Detergente

Papel Higiênico

Saco para lixo 200L e 30L

Sabão em pó

Álcool

Água Sanitária

Papel Interfolhado

Pano de chão

Limpador multiuso

Sabonete líquido

Sabão em Pó

Sabonete em barra

Creme dental

Escova de dente

Luvas

Limpador Multiuso

Máscaras



Equipe da Saúde

Atadura

Gases

Algodão em rolo

Esparadrapo Branco

Soro Fisiológico

Anti-Inflamatórios

Relaxante Muscular

Anti-Histamínico

Anti-Hipertensivo

Talas de Imobilização

Seringas de 1ml, 3ml, 5ml, 10 ml e 20ml

Toucas

Coletor Perfuro Cortante

Fitas de Glicemia

Equipe Massagem

Toalhinhas de pano

Gel de massagem

Óleo corporal

Pomada para dor

Álcool líquido

Sabonete líquido

Hidratante corporal

Papel toalha

Luvas descartáveis