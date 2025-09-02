Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comércio de Belém mantém ritmo estável; lojistas projetam alta nas vendas com círio e COP 30

Datas importantes como o Dia das Crianças e o Círio de Nazaré prometem dobrar as vendas dos lojistas no segundo semestre

Paula Almeida / Especial para O Liberal
fonte

Promoções e variedade de produtos continuam atraindo clientes para o comércio (Thiago Gomes)

dados do mês de junho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o comércio varejista brasileiro apresentou uma leve queda de 0,1% nas vendas. Apesar da baixa, o resultado é considerado estável, sendo junho o terceiro mês seguido sem crescimento, mas o setor ainda acumula alta de quase 2% no primeiro semestre de 2025. Na capital paraense, lojistas relatam cenário semelhante, porém projetam crescimento expressivo para os próximos meses, impulsionado por datas festivas e pela realização da COP 30 em Belém, que deve atrair um grande público para a cidade.

Segundo Muzaffar Said, diretor do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindlojas), o movimento nas lojas da cidade variou bastante no primeiro semestre. "Alguns setores ficaram estáveis, outros melhoraram, como o ramo de moda praia. Esse movimento foi causado pelas férias escolares que, apesar de curtas, ajudaram nas vendas de praia e volta às aulas". 

VEJA MAIS 

[[(standard.Article) Varejo está em nível 9,3% acima do pré-pandemia, aponta IBGE]]

[[(standard.Article) Vendas do varejo crescem 0,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE]]

Daniel Ribeiro, proprietário de uma loja de roupas localizada no comércio, em Belém, explica que a movimentação presencial teve uma queda discreta, mas ações digitais e vendas no atacado garantiram fôlego ao negócio. “Presencialmente, está um pouco mais devagar, mas compensamos com campanhas de marketing, Instagram e WhatsApp. Além disso, como somos fabricantes e atendemos clientes de todo o Brasil, conseguimos manter o faturamento estável”, afirma.

image Empresário Daniel, proprietário de uma loja de roupas no comércio (Thiago Gomes)

Com a chegada da COP 30, a projeção do empresário é otimista. “Nossa expectativa é triplicar as vendas em outubro e quadruplicar entre novembro e dezembro. Já estamos treinando nossa equipe para atender clientes estrangeiros, inclusive com vendedoras bilíngues”, completa Daniel.

Setor eletrônico já sente aquecimento

No segmento de eletrônicos, a vendedora Jennifer Silva afirma que julho e agosto apresentaram bons resultados. "As férias movimentaram bastante as nossas vendas, principalmente com vendas de caixas de som e carregadores. Acreditamos que a COP 30 vai ampliar ainda mais esse cenário”, destaca.

image Vendedora Jeniffer Silva (Thiago Gomes)

Evento deve gerar impacto histórico

Muzaffar destaca que a COP 30 em Belém trará um movimento significativo para a cidade, especialmente em novembro, com a expectativa de ter 50 mil visitantes na capital. "Nós esperamos, como lojistas, um grande movimento no comércio e no shopping, porque o centro comercial, pela sua beleza arquitetônica e histórica, atrai muitos turistas, atrai muitas pessoas que vêm de fora para conhecer. Então tudo isso será um reflexo para um movimento grande causado pelo evento COP30. Então a expectativa é grande, os empresários se preparando para isso, para que esse grande movimento tenha expectativa. Uma expectativa boa, mas também preparados para atendê-la".

Comércio em Belém mantém otimismo, segundo CDL

Lojistas da capital paraense avaliam que o semestre foi positivo, impulsionado principalmente pela geração de empregos em áreas como construção civil e serviços, setores que já vêm sendo movimentados pela preparação para a COP 30, marcada para novembro.

“Mesmo diante da queda apontada pelo IBGE, Belém viveu um cenário positivo frente ao nacional”, afirma Edson Nogueira, gerente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL). “A COP 30 impactou diretamente no consumo e já vem se refletindo no comércio local”, pontua.

Para os próximos meses, o otimismo é ainda maior. O calendário tradicionalmente forte para o varejo, com eventos como o Círio de Nazaré, o pagamento do 13º salário e as festas de fim de ano, ganha em 2025 um reforço extra: a chegada de milhares de visitantes para acompanhar a conferência climática. A projeção é de que a circulação de turistas e delegações aqueça não apenas hotéis e restaurantes, mas também lojas de moda, artesanato e produtos regionais.

“A COP 30 é um forte catalisador de pessoas. Quem vem para o evento também busca entretenimento e experiências que representem a nossa identidade, como culinária, passeios e artesanato”, avalia Nogueira.

O dirigente pondera, no entanto, que o comércio ainda não está plenamente preparado para atender à demanda que se aproxima. Entre os desafios citados estão o alto custo do crédito, a necessidade de qualificação em idiomas, o aprimoramento da comunicação digital e a valorização dos produtos regionais.
Segundo ele, ainda faltam investimentos mais consistentes por parte dos empresários, mas há tempo para reverter esse quadro. “O comércio precisa acreditar, investir e se preparar mais”, reforça.

Potencial de crescimento

A expectativa da CDL é de que Belém registre um crescimento expressivo nas vendas até dezembro, sustentado pelo fluxo de turistas e pelo aquecimento natural do segundo semestre. Para os lojistas, a COP 30 representa não apenas uma oportunidade imediata de negócios, mas também a chance de consolidar a imagem da cidade como destino de compras e experiências culturais.

Com esse horizonte, o setor varejista paraense se mobiliza entre otimismo e cautela, na tentativa de transformar o maior evento climático do mundo em um marco para a economia local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE

varejo

comércio de Belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

Comércio de Belém mantém ritmo estável; lojistas projetam alta nas vendas com círio e COP 30

Datas importantes como o Dia das Crianças e o Círio de Nazaré prometem dobrar as vendas dos lojistas no segundo semestre

02.09.25 7h00

Economia

José Fernando Gomes toma posse na Agência Nacional de Mineração

Ele assinou o termo de posse nesta segunda-feira (2), após indicação do presidente Lula

01.09.25 20h14

Economia

Ministério das Cidades anuncia novas moradias rurais no Pará e visita obras em Santarém

Municípios contemplados são Igarapé-Miri, Mojuí dos Campos e Santarém 

01.09.25 19h02

energia elétrica

Conta de luz: veja dicas de economia de energia durante a bandeira vermelha 2

Bandeira tarifária representa um custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos de energia elétrica

01.09.25 10h31

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda