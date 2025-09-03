Capa Jornal Amazônia
Sebrae divulga artesãos selecionados para a Feira do Círio 2025; confira

Mais de 100 artesãos foram selecionados

O Liberal
fonte

Ao todo, 370 artesãos de 31 municípios paraenses se inscreveram para participar da FAC 2025 ()

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará selecionou mais de 100 artesãos para participar da 13ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC). A escolha ocorreu durante a curadoria das peças dos artistas que se pré-inscreveram para o evento. De acordo com o Sebrae, os selecionados deverão realizar a inscrição presencialmente nas agências regionais da entidade, em Belém e no interior do estado, nos dias 4 e 5 de setembro. 

Confira aqui a lista de empreendedores selecionados

As peças inscritas foram avaliadas a partir de sete critérios:

  • inspiração no universo do Círio de Nazaré;
  • inovação;
  • criatividade e originalidade;
  • agregação de valor;
  • acabamento;
  • qualidade;
  • participação em três ou mais ações do Sebrae em 2025.

Nesta edição, 370 artesãos de 31 municípios paraenses se inscreveram, apresentando trabalhos em diversas tipologias. Diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno avalia que o interesse foi grande porque a Feira já se consolidou como um dos maiores eventos de artesanato da região Norte, com oportunidades de negócios durante e após o evento.

Ele também reforçou que a inscrição é obrigatória. “Quem foi selecionado não garante automaticamente a vaga. Para participar, é necessário efetivar a inscrição, que é o momento em que o artesão adquire o estande”, alertou.

Programação da Feira de Artesanato do Círio 2025

A edição de 2025 da FAC será realizada de 9 a 15 de outubro, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro. O funcionamento será das 10h às 22h, exceto no dia 12, quando a feira abrirá ao público das 15h às 22h.

O evento contará com 122 estandes, distribuídos em uma área de mais de 3 mil metros quadrados, reunindo produtos de diferentes técnicas e estilos do artesanato paraense. Segundo a coordenação, mais de 50 mil visitantes são esperados ao longo da programação. A entrada é gratuita.

Tradição do artesanato no Círio

A Feira de Artesanato do Círio é uma iniciativa do Sebrae no Pará desde 1989, vinculada à festividade do Círio de Nazaré. O evento surgiu da união da Feira do Miriti e da Feira do Círio, consolidando-se como espaço de valorização da produção artesanal e de estímulo à economia criativa no estado.

