O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Prefeitura de Belém realiza Feirão de Empregos com mais de 100 vagas

28 empresas oferecem vagas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional

Thaline Silva*
Interessados devem levar RG, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Belém promove nesta quarta-feira (22), das 9h às 17h, o primeiro Feirão de Empregos da gestão municipal, com mais de 100 oportunidades de contratação imediata. O evento será realizado na Fundação Cultural do Pará, localizada na avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro de Nazaré.

A iniciativa inédita reúne 28 empresas que oferecem vagas para diferentes perfis, incluindo primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, Pessoas com Deficiência (PcDs) e realocação profissional.

Não é necessária inscrição prévia para participar. Os interessados devem apresentar documentos pessoais — RG, CPF e comprovante de residência — e levar currículo impresso e atualizado. Também é possível enviar o currículo antecipadamente para o e-mail semtepmb@gmail.com.

O Feirão de Empregos é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SEMTE), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a agência da ONU, com o objetivo de contribuir para a realocação de profissionais no mercado de trabalho.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Prefeitura de Belém realiza Feirão de Empregos com mais de 100 vagas

28 empresas oferecem vagas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional

