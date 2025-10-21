Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Margem Equatorial: Recursos devem financiar a transição energética

O potencial da Margem Equatorial pode chegar a 30 bilhões de barris de petróleo e gás, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Agência Estado
fonte

Margem Equatorial fica entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte, e é a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultraprofundas (Divulgação / Petrobras)

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) estima que se a Petrobras confirmar a existência de petróleo após a perfuração do poço pioneiro no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, em poucos anos a estatal estará produzindo na região.

Para a entidade sindical, os recursos dessa produção serão fundamentais para financiar a transição energética.

“Finalmente, depois de muito diálogo com o Ibama e a Petrobras, saiu a licença para o poço pioneiro e estamos esperançosos com o início dos trabalhos no bloco FZA-M-59, na Foz do Amazonas”, declarou o coordenador da FUP, Deyvid Bacelar.

Segundo Bacelar, a riqueza gerada pela região deve ajudar na proteção da floresta amazônica, da mata atlântica, da caatinga, projetos de fates socioambientais, que sejam feitos em parceria e diálogo com as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, dos povos originários e com os trabalhadores.

“Estes, por sua vez, precisarão passar por todo um processo de requalificação profissional, voltado para a nova indústria que está sendo gerada a partir da transição energética no Brasil”, disse Bacelar.

Ele afirmou que é preciso aprovar o projeto de lei (PL 4184/2025), que tramita no Congresso, e institui o Regime Especial de Partilha de Produção de Petróleo e Gás Natural na Margem Equatorial Brasileira.

