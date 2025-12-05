Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Bolsa cai 4,31% em dia tenso e reverte início positivo de mês

Queda ocorreu após anúncio de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial

O Liberal
fonte

Índice Ibovespa, da B3, encerrou esta sexta-feira (5) a 157.369 pontos, com recuo de 4,31% (Amanda Perobelli/Reuters)

Num dia marcado por tensões internas, a bolsa sofreu forte queda e reverteu o desempenho positivo do começo de dezembro. O dólar teve alta expressiva e fechou no maior valor em quase dois meses.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta sexta-feira (5) a 157.369 pontos, com recuo de 4,31%. O indicador aproximou-se da marca inédita de 165 mil pontos pouco antes das 13h, mas caiu vertiginosamente no início da tarde.

O desempenho desta sexta fez a bolsa brasileira encerrar a semana com perda de 1,07%. Até a quinta-feira (4), o Ibovespa acumulava ganho de mais de 3% na semana. Mesmo com a forte queda desta sexta, a bolsa sobe 30,83% em 2025.

O dia também foi turbulento no mercado de câmbio. O dólar comercial fechou a sexta vendido a R$ 5,433, com alta de R$ 0,123 (+4,31%) em apenas um dia. A cotação operou próxima da estabilidade durante a manhã, mas disparou a partir das 11h20. Na máxima do dia, por volta das 16h, chegou a R$ 5,48.

Nesta sexta, o mercado financeiro distanciou-se do cenário internacional, em que o dólar recuou perante as principais moedas e a maioria das bolsas subiram. A reversão de movimento ocorreu logo após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar, nas redes sociais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro o escolheu para candidatar-se nas eleições presidenciais de 2026.

A notícia provocou nervosismo no mercado financeiro, provocando um forte movimento especulativo.

A moeda estadunidense está no maior valor desde 16 de outubro, quando estava em R$ 5,44. A divisa, que caía em dezembro, passou a acumular alta de 1,84% no mês. Em 2025, no entanto, o dólar cai 12,05%.

