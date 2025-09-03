Círio 2025: montagem das estruturas do Arraial de Nazaré começa na próxima segunda-feira

As estruturas do Arraial de Nazaré começarão ser montadas na próxima segunda-feira (8). No mesmo dia, também chegarão as primeiras carretas com os brinquedos do Parque Ita, que retorna à festividade da quadra nazarena, mantendo uma tradição de mais de 30 anos. A informação foi confirmada pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN) nesta quarta-feira (3).

A área do estacionamento da Basílica Santuário será interditada para entrada de veículos a partir de 19 de setembro, sendo reaberta apenas no início de dezembro, após o encerramento do arraial, previsto para 27 de novembro. A abertura ao público está marcada para o dia 25 de setembro, após vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros, tanto nas instalações das barracas e sistemas elétricos quanto nos brinquedos do parque.

Parque Ita

Neste ano, o Parque Ita oferecerá 17 brinquedos: 10 destinados ao público adulto e 7 para o público infantil. Entre as novidades estão o Kid Play(infantil) — uma área interativa ou "parquezinho" compacto, com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas — e o brinquedo Skate (adulto). A roda-gigante terá 32 metros de altura, e outras atrações de grande sucesso também estarão de volta, como a montanha-russa, o Free Style, o Amor Express, entre outros.

“O Parque Ita é parte da memória afetiva do Arraial de Nazaré. Este ano, preparamos novidades no arraial, a maioria dos estandes de vendas estarão localizados no terreno ao lado, onde fica o CIM (Coração Imaculado de Maria), e a área do estacionamento será para uso do ITA”, destaca o diretor Rodrigo Cardoso.

Fundado em 1985, o Ita é um dos maiores parques itinerantes do Brasil, presente em diversas cidades do país. Além das atrações do parque, o Arraial contará com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo uma ampla diversidade de produtos: comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, entre outros.

História

O Arraial de Nazaré tem origem na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793, quando era organizado como uma grande feira de produtos agrícolas. O termo “arraial” surgiu com a construção das casas ao redor da ermida de Plácido, após o achado da imagem, aproveitando o intenso fluxo de peregrinos.

Naquele tempo, as festividades ocorriam em setembro, período do verão amazônico, quando as chuvas diminuíam. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma feira com produtos trazidos de diversos municípios, providenciando inclusive transporte fluvial para pessoas e mercadorias.

De acordo com pesquisadores, o Arraial acontecia inicialmente em frente à Basílica, onde hoje está localizada a Praça Santuário de Nazaré (antigo Conjunto Arquitetônico de Nazaré – CAN). Com o passar do tempo, o evento ganhou novas características, incorporando brinquedos, barracas de comidas típicas, artesanato e produtos diversos, tornando-se um espaço de convivência, lazer e tradição dentro das festividades do Círio.

Confira o cronograma de montagem do Arraial de Nazaré:

8/09 - Montagem dos estandes do arraial

8/09 – Previsão de chegada dos caminhões com brinquedos do Parque Ita

Até 24/09 – Avaliação do Corpo de Bombeiros

25/09 - Previsão de abertura do arraial ao público

27/11 – Encerramento e desmontagem do arraial