'São amores': Música regravada por Pabllo Vittar viraliza com coreografia de influenciadora peruana

A música "São Amores", regravada por Pabllo Vittar, viralizou nas redes sociais de países vizinhos, depois que uma moradora de San Martin, no Peru, publicou um vídeo no TikTok, com uma espontânea para a canção. A postagem já alcançou mais de 29 milhões de visualizações.

Em junho, Lis Padilla, uma criadora de conteúdo de 33 anos, publicou um vídeo de quatro minutos no TikTok, no qual aparece sem maquiagem e pendurando roupas no varal enquanto ensina a coreografia de "São Amores". A canção está no disco Batidão Tropical Volume 2, de Pabllo Vittar, lançado em abril deste ano. Nos comentários do vídeo de Lis, uma seguidora pede para que ela faça outra publicação —desta vez ensinando a dança.

O hit uma regravação de um sucesso de 2007 da banda Forró do Miúdo, que lançou a carreira de Simone e Simaria como vocalistas do grupo. Originalmente, a canção em português é uma versão da música em espanhol "Son de Amores", da dupla Andy e Lucas, lançada em 2003. A canção também foi gravada pela banda paraense "Quero Mais".

VEJA MAIS

Lis Padilla, que já costumava postar vídeos de danças, não imaginava que esse em específico alcançaria tamanha repercussão. Desde então, sua popularidade disparou, e ela acumula hoje 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Um recorte da coreografia publicado por ela já soma mais de 29 milhões de visualizações no tiktok.

Tutorial de son amores 🥰💃 ig: lispadillaoficial

♬ sonido original - lis padilla

O sucesso da música chamou a atenção de Pabllo Vittar, que entrou em contato com Lis. Em um vídeo recente, a influenciadora compartilhou sua alegria com a mensagem de Pabllo: “Estou muito feliz! Pabllo me mandou mensagem e disse que me espera no Brasil.” Atualmente, Lis Padilla está participando de programas de TV no Peru e desfrutando do status de celebridade gerado pela viralização de seu vídeo.

A viralização de uma dancinha acompanhada de música alcançou países da América Latina e até os Estados Unidos. No México, jogadores do Atlas Fútbol Club, de Guadalajara, marcaram um gol e celebraram com a coreografia.

Na Argentina, a dança foi incorporada às comemorações do título na Copa América pelos torcedores, que também a apresentaram ao lado do emblemático Obelisco de Buenos Aires.

Nos Estados Unidos, o jogador de beisebol venezuelano Miguel Rojas, dos Los Angeles Dodgers, utilizou a mesma coreografia para celebrar uma rebatida na Major League Baseball.

A repercussão foi tamanha que o programa de TV na Venezuela também noticiou o fenômeno, com os apresentadores dançando a coreografia viral.