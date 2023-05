Saiba quem é a ‘suposta’ amante do príncipe William que foi a coroação do rei Charles

A “suposta” amante do príncipe William, Rose Hanbury, de 39 anos, participou da coroação do rei Charles III, neste sábado (16), em Londres. Um dos filhos dela também chegou a atuar como pajem de honra do monarca. Saiba mais quem é ela:

Rose ficou conhecida na imprensa estrangeira como um caso extraconjugal de William, que é casado com a Princesa de Gales Kate Middleton. Antes de ser casada com diretor de cinema e 7º marquês de Cholmondeley, David Rocksavage, ela atuava como modelo de uma renomada agência de moda, a Storm Models. Juntos, eles tiveram três filhos, Alexander, Oliver e Iris.

A convivência de Rose com Kate e William começou quando os três se tornaram vizinhos no condado inglês Norfolk. Os filhos da ex-modelo e de William e Kate se tornaram colegas e costumavam brincar juntos.

Foi em 2019 que começou circular os primeiros rumores de que o príncipe de Gales havia traído a esposa. O caso teria ocorrido em uma festa noturna quando Kate estava grávida do terceiro filho de William em 2017.

Com os boatos circulando, Rose chegou a ser banida dos eventos da realeza, e teve uma “briga feia” com Kate. Mas, isso não impediu a ex-modelo de participar dos compromissos reais e foi ao tributo religioso dedicado ao príncipe Philip, em março de 2022. Na ocasião, ela foi acompanhada do marido, David.