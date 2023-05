Katy Perry viraliza ao procurar assento na coroação do rei Charles III; veja o vídeo

PARQUE LUCCAS NETO

Parque de Luccas Neto chega a Belém com visitação até 31 de maio; confira

Parque temático do youtuber está aberto para visitação até o dia 31 de maio, no Parque Shopping Belém, com ingressos entre R$ 40 a R$70 reais e entrada para crianças PCD’s gratuita