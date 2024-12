Round 6: Estreia nesta quinta-feira (26/12) a segunda temporada da maior série da Netflix

A série "Round 6" estreou a primeira temporada em 2021 e fez bastante sucesso logo nas primeiras semanas na Netflix, sendo a série mais assistida na plataforma. Com 111 milhões de espectadores, Round 6 é o maior lançamento "de todos os tempos" da Netflix, segundo a própria empresa. A produção sul-coreana ultrapassou Bridgerton, outra série de bastante sucesso da plataforma, que contou com "apenas" 82 milhões de visualizações.

Com a aceitação do público, o dorama foi renovado para a segunda temporada, que estreou hoje (26/12) no streaming e conta com 7 episódios.

Confira o trailer da segunda temporada de Round 6:

A história da série se passa com pessoas sem dinheiro e participam de um grande jogo de sobrevivência para receber um prêmio milionário. Por outro lado, há outras pessoas que farão de tudo para que os participantes não ganhem nada e ainda tenham que pagar a participação com a vida.

Nomes dos episódios da segunda temporada de "Round 6"

Episódio 1: Pão e loterias;

Pão e loterias; Episódio 2: Festa de Halloween;

Festa de Halloween; Episódio 3: 001;

001; Episódio 4: Seis pernas;

Seis pernas; Episódio 5: Mais um jogo;

Mais um jogo; Episódio 6: O X;

O X; Episódio 7: Amigos ou inimigos?

No último dia 4 de dezembro, a Netflix divulgou os personagens que fazem parte da continuação da história, em que alguns são conhecidos do público, enquanto há novidades vindo por aí na série que ganhou seis prêmios Emmy pela primeira temporada.

Confira o vídeo com os personagens da segunda temporada:

Além de Gi-hun, jogador 456 e vencedor do jogo na primeira temporada, a continuação e expansão do universo de Round 6 contará com novos personagens. Confira alguns:

Myung-gi (333): youtuber que é mais conhecido pelos internautas como Maravilhoso Myung-gi, que pego num golpe de criptomoeda.

youtuber que é mais conhecido pelos internautas como Maravilhoso Myung-gi, que pego num golpe de criptomoeda. Jun-hee (222): uma jogadora que aceita participar do jogo para ganhar a vida. No game, ela encontra o seu ex-namorado, Myung-gi.

uma jogadora que aceita participar do jogo para ganhar a vida. No game, ela encontra o seu ex-namorado, Myung-gi. Yong-sik (007): uma pessoa viciada em apostas que está no jogo por ter se endividado. Sem saber, ele está junto com a sua mãe, Jang Geum-ja.

uma pessoa viciada em apostas que está no jogo por ter se endividado. Sem saber, ele está junto com a sua mãe, Jang Geum-ja. Jang Geum-ja (149): mãe de Yong-sik, que o coloca em primeiro lugar na sua vida, ainda que isso custe o seu bem-estar.

mãe de Yong-sik, que o coloca em primeiro lugar na sua vida, ainda que isso custe o seu bem-estar. Jung-Bae (390): é um amigo imaturo de Gi-jun, o jogador 456.

é um amigo imaturo de Gi-jun, o jogador 456. Dae-ho (388): é um ex-fuzileiro naval que tem um estilo de "machão", mas que é bem frágil, na verdade.

é um ex-fuzileiro naval que tem um estilo de "machão", mas que é bem frágil, na verdade. Hyun-ju (120): é uma mulher transgênero que é ex-soldado especial. Ela está no jogo para poder pagar a sua cirurgia de ressignificação de sexo. Ela tem como característica ser uma líder nata.

é uma mulher transgênero que é ex-soldado especial. Ela está no jogo para poder pagar a sua cirurgia de ressignificação de sexo. Ela tem como característica ser uma líder nata. Gyeong-seok (246): é um cara normal que tem uma filha diagnosticada com leucemia, mas ele não tinha dinheiro pagar o tratamento.

é um cara normal que tem uma filha diagnosticada com leucemia, mas ele não tinha dinheiro pagar o tratamento. No-eul: é uma ex-soldado norte-coreana que está no jogo para poder reencontrar sua filha.

é uma ex-soldado norte-coreana que está no jogo para poder reencontrar sua filha. Seon-nyeo (044): uma jogada que está no game apenas para cumprir uma profecia de uma famosa shaman.

SINOPSE DA SEGUNDA TEMPORADA:

A segunda temporada é uma continuação da história da primeira temporada, em que o jogo assassino foi vencido pelo jogador 456.

Depois de ficar milionário, ele volta a participar do jogo para se vingar e ir atrás dos sádicos idealizadores e organizadores, pois quer proteger as pessoas inocentes que morrem no jogo. Ele terá que enfrentar todos os desafios para continuar vivo e enfrentar o líder misterioso. Nesta segunda temporada, o jogo contará com novas dinâmicas ainda mais perigosas e mortais.

ELENCO DA SEGUNDA TEMPORADA DE ROUND 6

A segunda temporada de Round 6 conta um elenco de peso. Assim como na primeira temporada, Lee Jung-jae retorna ao papel de jogador 456. Lee Byung-hun é o líder misterioso e Gong Yoo é o responsável por recrutar os jogadores. Wi Ha-joon retorna como detetive.

As novidades ficar por conta de Yim Si-wan, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Lee David, Kang Ae-shim, Roh Jae-won, Choi Seung-hyun, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)