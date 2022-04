'Round 6' 2ª temporada: criador revela dois personagens que voltarão na 2ª temporada

O diretor e roteirista Hwang Dong-hyuk, da aclamada série da Netflix, Round 6, revelou que dois personagens importantes da primeira temporada devem retornar para a continuação da produção Em entrevista ao Deadline, ele deu os primeiros detalhes da próxima temporada da série sul-coreana.

"Gi-hun, com certeza. Ele vai voltar, e eu acredito que o Front Man também", comentou Hwang Dong-hyuk.

O primeiro personagem citado pelo criador da série é o protagonista da série, vivido por Lee Jung-jae, o único sobrevivente dos jogos mortais.

Já o segundo é o vilão que comandava os jogos, interpretado por Lee Byung-hun, irmão do policial infiltrado no game, Hawang Jun-Ho, vivido pelo ator Wi Ha-joon.

O diretor e roteirista da série disse ainda que espera que Round 6 abra portas, para que conteúdos estrangeiros também tenham resultado positivo no mercado norte-americano. "Deem uma chance a esses filmes e séries, leiam as legendas. Estamos esperando por essa oportunidade", declarou.

Hwang Dong-hyuk também disse que sempre vai incluir temas sócio-políticos em suas produções, já que é "impossível não considerar a polarização política, as dificuldades culturais e mesmo as mudanças climáticas" que estão acontecendo no mundo. "Como artista, serei forçado a continuar observando e criticando esses tópicos", finalizou.