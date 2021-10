Cinco crianças vão para o hospital após encenarem jogos de 'Round 6'

Em um jogo, supostamente inspirado na série “Round 6”, da Netflix, um grupo de cinco crianças e adolescentes foi ferido e levado para o hospital. Eles foram levados às pressas para a unidade de saúde após serem atacados por adolescentes mais velhos. A notícia ganhou destaque uma semana após o incidente, que aconteceu em uma escola em Crégy-lès-Meaux, França, no dia 13 de outubro. As informações são do jornal Daily Star.

O jornal francês La Parisien relata que o que começou como um cruzamento acidental de caminhos entre alunos do terceiro e sexto ano, evoluiu para algo mais violento, nos moldes dos jogos vistos em “Round 6”, que tem classificação etária mínima de 16 anos.

Os alunos das diferentes faixas etárias haviam deixado sua aula, quando se encontraram em um corredor estreito.

A escola George-Sand afirmou que iniciou processos de exclusão contra três alunos que fizeram parte e iniciaram o ataque violento.