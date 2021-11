Fantasia de Round 6 liderou as vendas no halloween e é principal aposta para o carnaval em Belém

Fenômeno de vendas no halloween, a procura por uniformes adaptados da série Round 6 estiveram a todo vapor nas últimas semanas nas lojas e armarinhos do centro comercial de Belém. Comerciantes agora apostam no fenômeno da série também para o carnaval 2022.

Em caso similar à explosão dos macacões vermelhos de ‘La Casa de Papel’, as roupas dos personagens da série sul-coreana lideram entre as fantasias mais procuradas para o Dia das Bruxas deste ano.

Movimento foi intenso nas lojas do centro comercial de Belém para o halloween (O Liberal)

Em lojas físicas do centro comercial de Belém, era possível encontrar fantasias de "pink soldier" com valores entre R$ 70 e R$ 100, dependendo do tamanho. Já na internet as "fantasias Round 6", estão sendo comercializadas em sites de varejo brasileiro, tanto os macacões e as máscaras com círculo, quadrado ou triângulo dos guardas, quanto o traje verde dos competidores, com valores variando entre R$120 a R$222.

VEJA MAIS

O sucesso de vendas foi uma surpresa para o empresário Richarles Halliday, proprietário de uma loja de aviamentos e itens para costura de roupas e customizações em Belém. “Nós trabalhamos com fabricação de fantasias e nos surpreendeu a quantidade que foram vendidas durante para o halloween. Produzimos cerca de 1200 fantasias só para esse período. Não tenho dúvida que vai ser o hit do carnaval do ano que vem e já estamos nos preparando. Com certeza vão estar entre as que a gente mais vai encontrar nas ruas”, avalia.