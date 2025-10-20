Capa Jornal Amazônia
Rosa de Saron se apresenta no Círio Musical nesta terça, 21

Show gratuito acontece às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém, e integra a programação oficial do Círio de Nazaré 2025

Gustavo Vilhena*
fonte

Rosa de Saron retorna à Belém e se apresenta nesta terça (21) na Praça Santuário. (Divulgação)

Mais uma edição do tradicional Círio Musical começou no último dia 12 de outubro e segue até o próximo dia 25. Realizado anualmente durante a quadra nazarena, o evento integra a programação oficial do Círio de Nazaré e se tornou um dos momentos mais aguardados pelos fiéis que acompanham não apenas as romarias, mas também as manifestações culturais e religiosas que tomam conta de Belém nesse período.

Nesta terça-feira (21), a partir das 20h, a Concha Acústica da Praça Santuário recebe a banda Rosa de Saron, que retorna à capital paraense e mantém viva sua longa história com o evento. Conhecida pelo público católico de todo o país, a banda promete um repertório com sucessos como “Monte Inverno”, “Do Alto da Pedra”, “Sem Você”, “Folhas do Chão” e “Menos de Um Segundo”, canções que marcaram época e seguem emocionando o público paraense.

Círio Musical é ponto de encontro entre fé e música

O Círio Musical reúne milhares de pessoas desde 2004, com forte presença do público jovem. A proposta do projeto sempre foi evangelizar por meio da música, oferecendo noites de louvor logo após a programação de cada dia do Círio.

Na primeira edição, o evento teve apenas três dias, mas o sucesso foi tão grande que, a partir de 2006, passou a ocupar toda a quadra nazarena, com apresentações diárias na Praça Santuário. O palco se consolidou como um verdadeiro ponto de encontro entre fé, música e devoção. Ao longo dos anos, diversas bandas católicas do Brasil já se apresentaram na Concha Acústica, fortalecendo o movimento musical religioso e criando memórias afetivas em gerações de romeiros.

Rosa de Saron retorna com nova formação

Com mais de três décadas de carreira e músicas que atravessam diferentes fases do cenário católico, a Rosa de Saron volta à capital paraense trazendo sua atual formação: Bruno Faglioni (vocal), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria). A banda é uma das mais esperadas da programação deste ano e deve encontrar uma plateia fiel, formada por admiradores que acompanham o grupo desde os primeiros discos até os projetos mais recentes.

Devoção e emoção marcam relação com o público paraense

Em entrevista ao Grupo Liberal, a integrante do fã-clube paraense Fênix Belém, Camile Yuki, contou que a relação com a banda começou ainda na infância, ouvindo os CDs ao lado do pai. “Ele já escutava quando ia trabalhar e quando voltava para casa também. Um dia vi o CD do ‘Acústico’ em casa, coloquei para tocar e nunca mais parei. A primeira música que ficou marcada na minha vida foi ‘Sem Você’, com o Guilherme”, relembra Camile, emocionada.

Para o baixista da banda, Rogério Feltrin, há uma conexão especial entre o grupo e o público do Pará, intensificada pelo clima de fé que envolve o Círio. “Para todo católico, Nossa Senhora é uma figura fundamental. Aqui em Belém, cidade que tem uma devoção tão grande a Ela, isso se intensifica muito. Saímos da cidade sempre mais marianos do que chegamos”, afirmou o músico, destacando a importância espiritual do retorno à capital paraense.

A apresentação desta terça-feira (21) começa às 20h, na Praça Santuário, no palco da Concha Acústica, com entrada franca.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

