Missionário sul-coreano celebra fé e realiza sonho de cantar no Círio Musical nesta sexta (17)

Show acontece às 20h, na Praça Santuário; programação segue até o dia 25, com nomes como Rosa de Saron e Adriana Arydes

Amanda Martins
fonte

Em post nas redes sociais, cantor destacou a fé do povo paraense e convidou o público para uma noite de louvor e oração (Divulgação)

O público do Círio Musical vai conhecer pessoalmente, nesta sexta-feira (17), a voz do cantor e missionário sul-coreano Junho Chu, uma das novidades da programação deste ano. A apresentação ocorre às 20h, na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, dentro da agenda cultural promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O evento começou no dia 12 de outubro e segue até o dia 25, sempre no mesmo horário, durante a tradicional quadra nazarena, período em que Belém vive intensamente as celebrações do Círio.

Junho Chu conquistou a comunidade católica brasileira ao interpretar hinos religiosos em português, como “Oração da Mãe” e “Terra Seca”, que viralizaram nas redes sociais. Ateu durante grande parte da vida, ele conheceu o catolicismo enquanto servia na Força Aérea da Coreia do Sul, onde conviveu com colegas católicos e passou a se interessar pela fé. 

Após ser batizado, começou a atuar como catequista e integrante de coral, o que o levou a formar sua própria banda e seguir na carreira. O ex-vocalista e fundador da banda católica sul-coreana The Seventeen, Junho já participou de mais de 600 eventos e shows em diferentes países. Desde o ano passado, vem expandindo sua missão evangelizadora para o Brasil, onde iniciou carreira solo. Até agosto deste ano, o missionário já havia visitado 13 cidades brasileiras.

Na última quarta-feira (15), o artista usou as redes sociais para comunicar aos fãs que já estava a caminho de Belém. Em uma publicação no Instagram, ao lado de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e outra segurando a bandeira do Pará, ele contou que realiza um sonho ao participar do Círio. 

Desde que cheguei ao Brasil, em cada dificuldade que vivi, senti sempre a poderosa ajuda de Nossa Senhora de Nazaré. Foram tantos sinais, tantos milagres - alguns que minha razão nem consegue explicar”, escreveu.

Em outro trecho da mensagem, Junho comentou sobre o significado da festa: para ele, mais importante do que a grandiosidade do Círio está a fé das pessoas que participam da procissão.  “O que mais toca o coração são os olhares de fé de cada pessoa, aquele brilho nos olhos de quem entrega à Mãe suas alegrias, dores, lutas, esperanças e agradecimentos”, acrescentou.

O artista concluiu a postagem convidando o público para o show: “Vamos juntos rir, cantar, chorar e rezar. Que este Círio seja um encontro verdadeiro de amor com Maria e Jesus”.

Próximas atrações

A programação do Círio Musical segue até o dia 25 de outubro, com apresentações diárias de artistas consagrados da música católica nacional. No sábado (18), o palco recebe Thiago Brado, conhecido pelas canções “Minha Essência” e “Verdades do Tempo”. No domingo (19), quem se apresenta é Flávio Vitor, seguido, no dia 20, pelo Missionário Shalom, grupo ligado à Comunidade Católica Shalom.

Na terça-feira (21), será a vez da banda Rosa de Saron, uma das mais reconhecidas do rock católico. No dia 22, o show será com o grupo Adoração e Vida, seguido por Tony Alysson, no dia 23, e Adriana Arydes, no dia 24

A programação encerra no dia 25 de outubro, com o Padre Cavalcante e o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, em uma noite de encerramento dedicada à fé e à devoção mariana.

 

