Criança paraense fã da Rosa de Saron é destaque em programa Encontro, da TV Globo, veja

Luan Lopes Barbosa, de apenas seis anos, que ganhou as redes sociais do grupo Rosa de Saron em apresentação no Círio Musical, em Belém, foi destaque no programa Encontro, da TV Globo, nesta segunda-feira (28).

O vídeo do pequeno, que atualizou um dos memes mais famosos da internet: o da menina revoltada por não conseguir entrar na gravação do "Xou da Xuxa" em 1988, deixou o vocalista Bruno Faglion emocionado ao passar no programa e gerou gargalhada em quem estava por lá.

Na ocasião, a apresentadora Patrícia Poeta destacava que a banda Rosa de Saron tem fãs e admiradores de todas as idades, incluindo crianças.

“Vocês têm fãs das mais variadas idades. Que fofo. É muito gostoso ver que todas as gerações curtem”, disse a apresentadora.

“Patrícia, o rosariano é muito carinhoso, o pessoal que nos segue. A gente sempre espera, porque há sempre algo imprevisível e tem que estar no momento, como nesta hora”, destaca Bruno.