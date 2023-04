Romulo Estrela defende Clara Buarque após ataques de fãs de casal na novela 'Travessia'; vídeo

O ator Romulo Estrela usou as redes sociais para se pronunciar após receber comentários negativos por compartilhar fotos dos bastidores das gravações da novela "Travessia" ao lado de Clara Buarque, com quem contracena romanticamente. Seguidores reclamaram da ausência de Lucy Alves, que foi sua parceira romântica no início da trama.

“Galera, seguinte: vou dividir com vocês aqui uma coisa que acho importante. Eu fiz, ainda há pouco, um post de retrospectiva da minha última semana de trabalho e, de verdade, fiquei surpreso com tantas mensagens raivosas, odiosas em relação ao meu trabalho com a Clara", começou Romulo Estrela.

Estrela afirmou que é importante receber carinho e torcida pelos personagens, casais e enredos, mas que não é aceitável ultrapassar limites e ofender quem está do lado de cá para dar o melhor. Ele destacou que tem o maior prazer em trabalhar com seus colegas, como Chay Suede, Marcos Caruso e Rodrigo Lombardi, e que todos estão dedicados a entregar o melhor trabalho possível.

No Twitter, o ator continuou o assunto e disse: "Estava lendo algumas menções sobre o último post de bastidores que fiz no Instagram. Eu estou sempre ligado nos comentários e no carinho de vocês pelo enredo, pelo casal... Mas a gente precisa se atentar quando alguns limites são ultrapassados e viram ofensas ao lado cá".

"Por conta do meu roteiro, não gravei com Lucy Alves nessa última semana, então não tivemos fotos de bastidores juntos recentemente. Trabalhamos todos juntos para contar uma história para vocês e estamos aqui 100% dedicados para entregar o melhor, não esqueçam disso", completou.