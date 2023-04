Giovanna Antonelli deixa TV Globo após 'Travessia' e migra para plataforma de streaming

Dando vida mais uma vez a Delegada Helô, em Travessia, Giovanna Antonelli deixará a TV Globo. Após 23 anos atuando nas principais tramas do canal, a atriz tem planos para a sua carreria.

Giovanna não renovou contrato fixo com a emissora, de acordo com Lucas Pasin, colunista de Splash. Ele ainda informou que a artista está com conversas avançadas para trabalhar em nova novela da plataforma de streaming HBO.

VEJA MAIS

"O contrato fixo da Giovanna com a Globo já acabou, não é novidade. Inclusive em 'Travessia' já estamos com esse modelo de contrato por projeto. A Giovanna, com o tamanho que tem, está recebendo muitas propostas de alguns streamings, mas não temos nada fechado. Além disso, ela está muito focada em sua carreira de empreendedora e fazendo palestras pelo Brasil inteiro", disse a assessoria da atriz.

A Globo e a HBO não comentaram sobre o assunto.

Giovanna tinha revelado que após ‘Travessia’ iria dar uma pausa na carreira, mas parece que os planos foram adiados. A intensão dela é se dedicar à carreira de empresária.