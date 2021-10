Giovanna Antonelli faz festão para as filhas gêmeas

Giovanna Antonelli postou as fotos da bela festa de aniversário que organizou para as filhas gêmeas, Antonia e Sofia, que completaram 11 anos. A festa ocorreu na sexta-feira, 8, e a atriz postou as fotos da família nas redes sociais na manhã deste sábado, 9. As meninas são filhas do casamento com o diretor Leonardo Nogueira.

As imagens mostram uma decoração caprichada: "Foi assim, com muita cor, que meus amores chegaram aos 11!!!", legendou Giovanna. Ela também é mãe de Pietro, de 16 anos, do relacionamento que teve com o ator Murilo Benício.

Giovanna voltou à tela da Globo na reprise da novela "O Clone" (2001), que está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo".