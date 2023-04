Travessia: Na cadeia, Ari descobre que Tonho foi levado para abrigo

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Ari (Chay Suede) foi parar atrás das grades após Cidália (Cássia Kis) implantar provas que incriminam injustamente o maranhense no caso do atentado contra Guerra (Humberto Martins). Na prisão, Gil (Rafael Losso) visita o amigo e conta que Tonho (Vicente Alvite) foi parar em um abrigo, deixando o ex de Chiara (Jade Picon) desesperado.

VEJA MAIS

Após ouvir do amigo que o menino só sairá do local caso Núbia (Drica Moraes) retorne ao Rio de Janeiro, Ari, sem saber o que fazer, pede a Gil que tente levar Tonho para a casa de Brisa (Lucy Alves)

"O advogado pediu, mas o juiz negou, por causa desse inquérito que ela está respondendo de sequestro e também porque foi informado que ela já raptou o Tonho duas vezes”, dirá Gil.

Irritado, o filho de Núbia acredita que tudo tenha sido planejado por Guerra, como vingança no caso das ações da construtora. “Plantou arma na minha casa, por isso é que eu estou aqui, Gil! Eles são capazes de qualquer coisa.”

Ari lembra que a única saída para ajudar o filho é falar com o professor Dante (Marcos Caruso), seu antigo professor e amigo, que agora está afastado por discordar das atitudes do arquiteto. Em um telefonema dentro da prisão, o ex de Brisa atualiza o mestre sobre a situação de Tonho e implora por ajuda.

“Pelo amor de Deus, professor, faça alguma coisa”, pedirá Ari.