Travessia: Oto e Leonor investigam suposta mãe de Chiara

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, está ficando difícil para Guerra (Humberto Martins) esconder a verdade sobre a mãe de Chiara (Jade Picon). Após o empresário contar que a influenciadora é fruto da relação com Bianca Rossi, Leonor (Vanessa Giácomo) ficou desconfiada e decidiu investigar a história. Com a ajuda de Oto (Rômulo Estrela), a corretora descobre que a moça não morreu no parto, como Guerra afirmou, e continua duvidando da versão contada pelo namorado de Guida (Alessandra Negrini)

VEJA MAIS

Com medo de que a ex de Ari (Chay Suede) descobrisse que é filha biológica de Débora (Grazi Massafera) e Moretti (Rodrigo Lombardi), Guerra inventou a história com Bianca Rossi, que, segundo ele, morava na Europa e morreu durante o parto de Chiara.

Com as informações repassadas por Leonor, o hacker pesquisou todo o passado da suposta namorada do empresário e descobriu outros detalhes da mulher.

"Morreu na Flórida, num desabamento. Era casada, tinha dois filhos. Essa foto foi retirada do obituário dela que vou te mostrar aqui", diz Oto.

Após o ex de Brisa (Lucy Alves) mostrar o obituário, Leonor fica chocada e acredita que há algo estranho na versão de Guerra. "Ela [Chiara] nasceu, a mãe não quis ficar e ele criou uma história, uma relação minimamente afetiva para suavizar as coisas", deduz o hacker.

Desconfiada, a corretora concorda com o amigo, porém seguirá investigando. "Pode ser, pode ser, mas ainda não fecha para mim! Ainda não fecha!”, desabafa Leonor.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)