Rock in Rio anuncia datas da edição de 2026; veja quando e programe-se!

O Rock in Rio 2026 teve suas datas confirmadas neste domingo (14), durante coletiva de imprensa realizada no The Town 2025, em São Paulo. A 11ª edição do festival acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Diferentemente das edições anteriores, o evento não começará em uma quinta-feira, mas sim em uma sexta-feira. Isso porque o feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, cairá em uma segunda-feira, permitindo que a programação seja estendida e atraia ainda mais público.

Assim como nas últimas edições, o evento será sediado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, espaço que já se consolidou como palco da Cidade do Rock. A expectativa é receber novamente cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias de shows.

O line-up do Rock in Rio 2026 ainda não foi revelado, mas a divulgação das primeiras atrações deve começar no próximo ano. Tradicionalmente, o festival reúne artistas nacionais e internacionais de diferentes gêneros, além de apresentações em palcos temáticos e experiências imersivas.

Além da adaptação do calendário para coincidir com o feriado, o Rock in Rio 2026 reforça a alternância com o festival The Town, que acontece em São Paulo nos anos ímpares. Durante a coletiva, a organização também confirmou que haverá uma terceira edição do The Town em 2027, ainda sem datas definidas.

Muito feliz de confirmar que em 2027 a gente vai estar de volta. No fim de um evento, começa a jornada do outro, e agora a gente passa a bola para o Rio de Janeiro”, afirmou Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, empresa responsável pelos dois festivais.

A segunda edição do The Town, que se encerra neste domingo, já levou mais de 400 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos. Entre os destaques desta edição estiveram Travis Scott, Lauryn Hill, Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Iza, Ludmilla e Belo.