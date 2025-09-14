Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rock in Rio anuncia datas da edição de 2026; veja quando e programe-se!

A agenda inclui feriado nacional para ampliar a programação

O Liberal
fonte

A 11ª edição do festival acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026 (Divulgação)

O Rock in Rio 2026 teve suas datas confirmadas neste domingo (14), durante coletiva de imprensa realizada no The Town 2025, em São Paulo. A 11ª edição do festival acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Diferentemente das edições anteriores, o evento não começará em uma quinta-feira, mas sim em uma sexta-feira. Isso porque o feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, cairá em uma segunda-feira, permitindo que a programação seja estendida e atraia ainda mais público.

Assim como nas últimas edições, o evento será sediado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, espaço que já se consolidou como palco da Cidade do Rock. A expectativa é receber novamente cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias de shows.

VEJA MAIS

image Amazônia Live traz Mariah Carey e grandes artistas paraenses para show histórico no Rio Guamá
Apresentação será no palco em formato de vitória-régia e com transmissão pelo Multishow, Globoplay e momentos especiais na TV Globo

image Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara representam o Pará no The Town 2025
Pará se apresenta no palco The One neste domingo

O line-up do Rock in Rio 2026 ainda não foi revelado, mas a divulgação das primeiras atrações deve começar no próximo ano. Tradicionalmente, o festival reúne artistas nacionais e internacionais de diferentes gêneros, além de apresentações em palcos temáticos e experiências imersivas.

Além da adaptação do calendário para coincidir com o feriado, o Rock in Rio 2026 reforça a alternância com o festival The Town, que acontece em São Paulo nos anos ímpares. Durante a coletiva, a organização também confirmou que haverá uma terceira edição do The Town em 2027, ainda sem datas definidas.

Muito feliz de confirmar que em 2027 a gente vai estar de volta. No fim de um evento, começa a jornada do outro, e agora a gente passa a bola para o Rio de Janeiro”, afirmou Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, empresa responsável pelos dois festivais.

A segunda edição do The Town, que se encerra neste domingo, já levou mais de 400 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos. Entre os destaques desta edição estiveram Travis Scott, Lauryn Hill, Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Iza, Ludmilla e Belo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

CULTURA

Show de Mumuzinho em Belém: ouça as músicas que estarão no repertório do 'Pagode de Mesa'

Evento especial terá ainda a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais

13.09.25 9h00

CULTURA

Projeto 'Carimbó na Orla' chega a Marapanim com Grupo Amazônia e Japiim

Capital mundial do carimbó recebe edição do evento cultural neste sábado (13) gratuitamente para a população

12.09.25 23h55

E SE VIRA HIT?

VÍDEO: Jason Derulo entra no ritmo do ‘treme’ ao lado de Viviane Batidão e Ingrid Ohara

Viviane brincou nas redes sociais sobre transformar o hit de Jason Derulo em tecnomelody. A paraense estava em gravações na Rede Globo

12.09.25 23h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

É NESTE SEMANA!

Amazônia Live traz Mariah Carey e grandes artistas paraenses para show histórico no Rio Guamá

Apresentação será no palco em formato de vitória-régia e com transmissão pelo Multishow, Globoplay e momentos especiais na TV Globo

14.09.25 8h00

PARÁ EM EVIDÊNCIA

Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey

No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

10.09.25 12h13

Amazônia Live

Entenda por que Mariah Carey quase não se movimenta durante os shows

Cantora se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, como parte do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, evento que integra a programação cultural da COP 30

03.09.25 22h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda