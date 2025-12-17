Capa Jornal Amazônia
Rob Reiner e esposa morreram devido a 'múltiplos ferimentos por objeto cortante', aponta laudo

Na tarde do último domingo, 14, os corpos foram localizados na casa do casal, em Brentwood, Los Angeles.

Estadão Conteúdo
fonte

Rob Reiner e Michele Singer se casaram em 1989 (Kent Nishimura / AFP)

Rob Reiner e sua mulher Michele Singer Reiner morreram devido a "múltiplos ferimentos por objeto cortante", de acordo com um laudo do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles divulgado nesta quarta-feira, 17.

O médico legista determinou que a causa da morte foi "homicídio", conforme mostram os registros, indicando que as mortes foram causadas por outra pessoa.

Nick Reiner, um dos filhos do casal, foi detido e formalmente acusado de ter esfaqueado fatalmente seus pais. Se condenado em todas as acusações, o rapaz pode pegar prisão perpétua sem condicional ou pena de morte.

O que aconteceu

O diretor Rob Reiner, responsável por clássicos do cinema como Conta Comigo, foi encontrado morto em sua residência, ao lado de sua esposa, Michele Singer Reiner, de 68 anos. Na tarde do último domingo, 14, os corpos foram localizados na casa do casal, em Brentwood, Los Angeles.

Nick já teve problemas de abuso de drogas que começaram na adolescência, com internações diversas até os 19 anos. Ele atuou como escritor do filme Being Charlie (2015), baseado em sua própria luta contra o vício.

