Retrospectiva do projeto Gata da Capa; veja

Aclamado pelo público do jornal Amazônia, o projeto de beleza “Gata da Capa” revelou diversos talentos através da valorização da beleza feminina paraense. Em 2024, com ensaios impactantes que consolidaram o projeto, a visibilidade e a inclusão conquistaram o devido espaço dentro dos ensaios. Além disso, os ensaios fotográficos planejados pelo curador e fotógrafo do plano, Neto Soares, promoveram a confiança, a autoestima e o empoderamento das mulheres que posaram para as sessões de fotos.

O fotógrafo destaca que a nova geração de modelos tem cuidado cada vez mais do seu bem-estar e de sua saúde mental. Cada uma que participou do projeto deixou uma mensagem sobre autoestima, dicas de beleza e atividades físicas que aproximam o público e torna o projeto mais inclusivo e informativo. Karla Lorena, Gata da Capa do mês de agosto, destacou a importância do ensaio para a valorização da autoestima feminina: "Além de mostrar a beleza das mulheres da nossa região, é muito importante como as modelos se sentem no pós-ensaio. O empoderamento e o sentir linda que o ensaio traz é incrível. Em todos os relatos que recebo, isso é um ponto comum", disse a mod

Retrospectiva 2024 Gata da Capa

Ao longo do ano, o projeto buscou nos cenários naturais do Pará, a conexão das modelos com a riqueza cultural e social do estado. Esse encontro entre as gatas e a natureza foi fundamental para inspirar e empoderar as mulheres a abraçarem a sua individualidade e a reconhecerem a sua beleza de diversas formas. No mês de novembro, Jessica Freitas, teve o seu ensaio fotográfico na praia de Salinas e contou como a força da natureza se conecta com a beleza feminina. “Escolher a cidade com suas praias e paisagens naturais foi uma maneira de criar uma conexão entre a beleza da natureza e a beleza feminina. Salinas, com sua luz única, trouxe o cenário perfeito para transmitir essa ideia de harmonia e liberdade”, declarou Jessica.

Já a digital influencer Lorrana Melo, que posou duas vezes para o projeto “Gata da Capa”, sendo uma delas na edição de aniversário do jornal Amazônia, revelou a sua admiração pelo trabalho desenvolvido por Neto. “Recebi o convite do Neto Soares, um profissional que já admiro há muito tempo. Gosto de seu perfil autêntico e atípico enquanto profissional que sempre enaltece o poder do nosso gênero. Então, aí está mais um motivo para que eu me sinta lisonjeada. Jamais recusaria um convite desse!”, contou Lorrana.

Neto Soares destaca que a importância do empoderamento das mulheres, é o fator de maior relevância do projeto por mostrar que a beleza não tem nenhum padrão específico. Dessa forma, o curador e fotógrafo, junto com sua equipe, busca potencializar o que cada modelo tem de mais belo durante os ensaios, utilizando a luz natural como a marca registrada do projeto.

Para 2025, Neto Soares destacou que planeja ampliar a representatividade das mulheres sem deixar de lado a valorização do cenário regional, que conversa com a beleza feminina paraense. Para ele, os ensaios fotográficos que valorizam a regionalidade do estado, aproximam a beleza das modelos com a beleza natural do Pará. Dessa forma, em 2025, o projeto “Gata da Capa” segue com o objetivo de valorizar a beleza e o empoderamento feminino, para se consolidar cada vez mais como uma referência na promoção da beleza regional.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)