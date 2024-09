Gata da Capa traz ensaio de Larissa Fonseca nas dunas de Salinópolis

O projeto de beleza "Gata da Capa", promovido pelo Jornal Amazônia, anunciou nesta semana a dançarina Larissa Fonseca, de 30 anos, como a mais nova musa do time. A série de fotos foi realizada pelo fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, em um ensaio que aconteceu nas dunas e na Praia do Maçarico, em Salinópolis, no Pará. Segundo Neto, a escolha do local foi estratégica para ressaltar a beleza natural da participante, em harmonia com o ambiente ao redor.

Larissa, que já atuou como Cunhã Poranga em diversos festivais de Boi Bumbá no Amazonas, incluindo o renomado Festival de Parintins, compartilhou sua experiência com o ensaio. Para ela, o convite feito por Neto via Instagram foi uma oportunidade única de mostrar um lado diferente de sua imagem, normalmente associada às suas raízes indígenas em festivais culturais.

"Foi uma experiência excepcional ser fotografada de outra maneira, com outros olhos", afirmou a dançarina.

O ensaio, que contou com a maquiagem de Pierre Tavares, foi uma oportunidade de Larissa se conectar consigo mesma de maneira diferente. "O exercício da dança trabalha com todo o corpo, nos faz liberar emoções e nos conecta com o íntimo. Fazer um ensaio fotográfico também nos faz sentir livres, de corpo, alma e coração", comentou Larissa, ressaltando a relação entre a dança e a fotografia como formas de autoconhecimento e expressão.

Além de destacar a importância da exaltação da beleza feminina, a dançarina acredita que o projeto vai além ao promover a beleza da mulher nortista, celebrando suas variações de traços e a diversidade cultural da região.

"É sobre resgatar a essência da nossa personalidade, romper nossas inseguranças corporais e exaltar a beleza da mulher nortista", explicou.

Com a expectativa para ver o resultado completo das fotos, Larissa afirmou que desde já está feliz com a oportunidade. “Esse ensaio reflete na minha valorização como mulher, de traços indígenas e com um sentimento de liberdade e orgulho da minha cultura e da região que represento”, declarou.

Neto Soares, responsável por capturar as imagens, destacou a importância de combinar a beleza da modelo com os cenários naturais do Pará.

"Buscamos não só mostrar a beleza de uma mulher, mas também a beleza do ambiente, e mostrar o lado sensual natural, sem exageros", disse o fotógrafo. Ele reforçou ainda o compromisso de continuar utilizando cenários paraenses em futuros ensaios, valorizando tanto a modelo quanto as paisagens da região.