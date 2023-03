Retorno do 'Samba da Feira' agita a segunda-feira em Ananindeua

A próxima segunda-feira (02) será um dia importante para o samba de Ananindeua. Os timbres do cavaquinho vão soar, os pandeiros vão vibrar, os tambores vão rufar. É o dia que marca o retorno do ‘Samba da Feira’, evento que se tornou uma fonte de cutura na cidade desde quando foi criado, no ano de 2013. Organizado pela família Travassos, a roda de samba acontece a partir das 17h, na Feira da Cidade Nova 6.

A história do ‘Samba da Feira’ começou com Betão Travassos. Feirante e comandante de uma família ligada ao samba, Betão vendia comida em uma das tendas do espaço. A rotina do dia a dia, o movimento de pessoas, tudo soava a música. Foi quando Betão teve a ideia despretenciosa de criar a roda de samba para reunir os trabalhadores e frequentadores da feira. Os filhos, Ramiro, Ramon e Rafaela, começaram a chegar e tudo foi acontecendo de forma orgânica, até o evento se tornar parada obrigatória dos sambistas de todo Pará.

“Meu pai é um dos caras que trouxeram o samba pra Cidade Nova. E fomos seguindo os caminhos dele. Ele alugou um ponto na feira, vendia comida. Ele começou a reunir os amigos, e nós, como já éramos músicos, fomos nos metendo também. Fomos começando a fazer um sambinha aqui e acolá, atraía as pessoas, começou a chegar o cara com um violão, outro chegava com o cavaquinho, e a gente ia trocando ideia, se tornou um bate-papo musical de geral lá. Então foi assim que começou o samba da feira”, diz Ramiro Travassos, presença confirmada na próxima segunda.

A combinação de samba e feira deu em alegria. A roda de samba de Betão e seus filhos foi aumentando. As pessoas passaram a contar os dias da semana esperando o ‘Samba da Feira’. Sambistas de Belém e de outros municípios do Pará começaram a aparecer na feira que já estava ficando famosa. “Veio muita gente. A galera de Belém começou a frequentar. Gente dos outros municípios também. Nosso samba ficou conhecido entre os sambistas do estado do Pará. Teve épocas em que trouxemos artistas do Rio de Janeiro pra participar da nossa roda de samba. Vieram nomes como João Martins, Renato da Rocinha, Alex Ribeiro, todos artistas renomados lá nas rodas de samba do Rio de Janeiro. E assim o ‘Samba da Feira virou uma referência de música boa, tanto do nosso município como do nosso estado”, diz Ramiro.

O sucesso do ‘Samba da Feira’ trouxe um dilema para os irmãos músicos. Cada um começou a fazer seu trabalho solo, tocar em locais diferentes, e pouco a pouco o tempo para manter o ‘Samba da Feira’ foi ficando escasso. Até que a roda de samba parou de girar. “Nós paramos por conta da proporção que tomou. Ficamos sem tempo de tocarmos juntos. Eu e meus irmãos, cada um começou a fazer seu trabalho paralelo. A parada foi mais por causa disso mesmo, começamos a viver da música e até hoje vivemos. Mas deixou saudades, muitas pessoas de lá pedem, muitos viveram muita coisa boa nessa roda. Então está de volta”, diz o sambista.

Serviço:

‘Samba da Feira’

Local: Feira da Cidade Nova 6, Av. Dom Vicente Zico, 189

Hora: 17h

Entrada gratuita