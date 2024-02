Renata Heilborn descobriu traição de Marcelo Courrege por meio de aplicativo de celular

Renata Heilborn teria descoberto a traição do ex-marido, o repórter Marcelo Courrege com a ex-amiga Carol Barcellos, por meio da localização compartilhada do carro de aplicativo. O assunto virou polêmica após os dois assumirem publicamente o relacionamento por meio do Instagram, na última segunda (12).

VEJA MAIS

.

De acordo com Léo Dias, a traição foi flagrada quando o repórter disse à ex-esposa que iria visitar seu pai, que estaria doente. Ele teria dito que não era uma boa ideia Renata ir junto.

Courrege compartilhou a localização de sua viagem de aplicativo com a ex-esposa e Heilborn notou que o endereço não era do sogro, mas de uma de suas melhores amigas, Carol Barcellos.

Ela teria estranhado e ligou para o marido para perguntar como seu pai estava. Courrege respondeu que ele ainda estava mal e ficaria na casa para cuidar dele. Renata descobriu a traição e terminou o casamento após a chegada do repórter.

Polêmica

Após a publicação e rumores nas redes sociais, Renata se pronunciou publicamente e apontou que foi traída pelos dois. “Descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer”, disse ela no Instagram.

"Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço”, finalizou Heilborn.

Carol Barcellos também se pronunciou e afirmou que a história não tinha procedência. “A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", escreveu em uma mensagem enviada para Léo Dias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)