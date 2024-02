Rainha das Rainhas 2024: Sete candidatas ao concurso serão reveladas em festa

Nesta quinta-feira (1º), vamos conhecer o grupo final de candidatas ao Rainha das Rainhas 2024. Serão apresentadas sete concorrentes em festa no Grêmio Literário Português, em evento fechado para os clubes participantes e convidados.

Grêmio Literário Português, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Casota, Tênis Clube, Paysandu e Cassazum vão apresentar as suas candidatas para o público. Com isso, está fechado o elenco que irá disputar o título de soberana do Carnaval Paraense.

Na terça-feira (30), foram apresentadas as seis primeiras candidatas do RR, em festa na Assembleia Paraense. A primeira a entrar na passarela foi Lídia Cristine Machado Negrão, representante do Clube dos Advogados. Em seguida, o Pará Clube apresentou Evelyn Regina Moreira Silva, de 18 anos.

A terceira a entrar na passarela foi Heloysa Rodrigues Ferreira, candidata do Clube de Engenharia, de 26 anos. Giselly Geise de Oliveira Leite, do Guará Park, 23 anos, entrou na passarela.

A penúltima candidata a entrar na passarela foi Alyce Gabrielle da Costa, pelo Clube do Remo, de 27 anos. Fechando a noite, Fernanda Amaro Costa, 21 anos, representante da Assembleia Paraense.

VEJA MAIS

Este ano, o concurso será no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense, localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém. A premiação para a ganhadora é um carro 0 km e uma bolsa integral de nível superior. As quatro Princesas vão receber bolsas parciais de 50%.

A 76ª dição do Rainha das Rainhas será 100% digital, com transmissão no portal Oliberal.com. Além disso, as redes sociais e as mídias do Grupo Liberal estão informando em tempo real todas as novidades e informações do concurso.

O Rainha das Rainhas é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil, realizado desde 1947 no Pará. A detentora do último título é Monã Vianna foi consagrada como a Rainha das Rainhas, no Hangar Centro de Convenções, em 2023.

Ela representou o Iate Clube de Santarém, que fazia a sua estreia no Rainha das Rainhas. Monã levou para a passarela o tema “Phayak Nak, a Rainha das Nagas”, mostrando a crença tailandesa ao falar de preservação na natureza e religiosidade de buda. A fantasia é criação dos estilistas Zandro Gurjão. A coreografia é de Thayla Savick e Gabriel Sales.

A 1° Princesa foi Giovanna Picanço, do Grêmio Literário e Recreativo Português; a 2° Princesa foi Mayara Baia, do Cassazum; a 3° Princesa foi Danielly Monteiro, do C.S.S.A Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia; e a 4° Princesa foi Janaina Pontes, da Tuna Luso Brasileira.

Os ingressos são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.

O Rainhas das Rainhas 2024 tem patrocínio do Popbank e Centro Universitário Fibra.