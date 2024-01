BBB 24: Tadeu Schmidt e Alane conversam sobre o Rainha das Rainhas na noite de eliminação

Na noite da última terça-feira, 31, no BBB24, a paraense Alane Dias conversou ao vivo com o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, sobre a faixa que recebeu de Rainha das Rainhas, enviada por sua família para a sister dentro do programa.

Durante uma ação da Chevrolet, os confinados do BBB 24 receberam na casa objetos que marcaram suas vidas de alguma forma. Alane pôde receber o objeto simbólico e ficou bastante emocionada com o momento.

A sister relembrou um momento que marcou sua vida, antes de desfilar no evento. Em 2013, a avó da atriz adoeceu e ficou internada no hospital. Quando a avó retornou para casa, ela e Aline assistiram a edição daquele ano juntas. Cinco anos depois, segurando um terço que pertencia à avó, a bailarina subiu ao palco como candidata do concurso e conquistou o título de Rainha do Carnaval Paraense.

"Quando eu ganhei, eu agradeci muito à minha mãe e [a vitória] foi para a minha mãe e para a minha avó, e foi o primeiro sonho da minha vida que eu realizei. Às vezes eu até brinco de colocar o microfone assim [de lado], porque a faixa me faz lembrar o momento em que fui mais guerreira na minha vida e consegui chegar no meu objetivo. Isso aqui é extremamente simbólico", disse Alane.